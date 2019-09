Apropar les negociacions amb la UE però sense detalls

El Govern començarà dilluns que ve les reunions de poble sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. En total té previst organitzar fins a 11 trobades, una a cada parròquia més una vuitena al Pas de la Casa, i dues internacionals a Barcelona i Tolosa. També en faran una en streaming per tal que hi pugui accedir qualsevol persona estigui on estigui. Les reunions han de servir per apropar les negociacions a la ciutadania i al mateix temps copsar els neguits que pugui tenir.



Segons va explicar ahir el Govern, en les trobades s’abordaran temes com la «història de les relacions» entre el Principat i la UE, el motiu de l’elecció d’aquest acord per adherir-se a la comunitat europea, les etapes de treball o quins són els membres de la delegació negociadora. Tot plegat, sense dubte, forma part de les bones intencions de l’Executiu per buscar la transparència i aproximar un tema complex però alhora transcendent a la població. És una bona manera d’encarar la legislatura fent front a les crítiques rebudes fins ara.



Amb tot, cal que els responsables de negociar a Brussel·les i també de comunicar el procés al Principat tinguin en compte que l’explicació que tenen prevista pot córrer el perill de ser massa tècnica i genèrica i que no esvaeixi els dubtes de la ciutadania. Al final, el que a la població preocupa saber és quina afectació pot arribar a tenir l’acord d’associació amb la UE en el seu dia a dia, ja sigui a nivell laboral, d’estudis, d’obertura econòmica, de mobilitat, etcètera. Preguntes que possiblement el Govern encara no està en disposició de donar o bé per l’estat de les negociacions o bé per una qüestió d’estratègia. En tot cas, caldrà que l’Executiu sigui pedagògic amb la poca informació que pugui aportar a dia d’avui si no vol que les reunions de poble se li puguin girar en contra i generar encara més dubtes sobre l’acostament a Europa.