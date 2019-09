La unitat de radioteràpia al Principat es va allunyant

El Ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va deixar entreveure ahir que la unitat de radioteràpia que va anunciar l’excap de Govern, Toni Martí, a finals de la passada legislatura -i que DA portava al seu programa electoral- no s’acabarà duent a terme. Benazet fonamenta la seva futura decisió pel fet que el Principat no podria tenir un sistema tan pioner com el que sí que s’instal·larà a Barcelona properament, i que permet escurçar els terminis de sessions per a diferents tipus de càncer.



La balança té alguns avantatges però també inconvenients si aquest acaba sent el sentit del veredicte final. De ben segur que les decisions de Benazet, amb llarga trajectòria al món mèdic, estan raonades, i la prioritat serà garantir la qualitat assistencial per als prop de 150 pacients que necessiten radioteràpia al país. Els equipaments s’han de fer bé i han de garantir la màxima eficiència perquè de ben poc pot servir un mètode si al cap de poc temps és menys efectiu. D’altra banda, però, els pacients hauran de continuar desplaçant-se a Barcelona, lluny dels seus familiars i amics, per fer un tractament que ja d’entrada genera angoixa independentment de la ciutat on es faci. Segurament, però, el debat actual sobre els motius tècnics han aparegut arran de les grans expectatives generades per instal·lar la maquinària de radioteràpia al Principat. El debat sobre aquest mètode ja s’arrossega des de fa anys i va ser motiu de controvèrsia dins de l’anterior Govern, ja que en un principi semblava descartat per l’alt cost econòmic que podria tenir, si bé a finals de legislatura, Toni Martí va sorprendre a tots amb una giragonsa a l’últim minut amb el seu anunci a favor de tirar endavant el projecte. És evident que decisions com aquestes han d’estar mesurades amb estudis previs pel cost que pot suposar per a les arques públiques, i perquè els pacients necessiten respostes clares i sense ambigüitats en un àmbit de primera magnitud com és el de la salut.