El comptes del SAAS i el model sanitari al Principat

El SAAS va donar a conèixer ahir la memòria de l’any 2018, en què es va aconseguir quadrar els comptes i aconseguir un lleuger superàvit gràcies a l’increment dels ingressos, sobretot del finançament públic. Les despeses, que també van incrementar, es van situar en els 63,8 milions d’euros. És remarcable la feina per aconseguir estabilitzar el dèficit de l’entitat després d’uns anys amb números vermells, però encara queden passos per fer per aplicar una reforma sanitària que sigui eficient i que no perdi de vista les necessitats dels pacients.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va donar ahir unes quantes pinzellades del model que es busca a Andorra, que com a la resta de països occidentals, veurà com s’incrementa la despesa sanitària gràcies al fet que la gent avui pugui viure durant més anys. Per tant, el nou canvi de paradigma, que ha de girar al voltant del pacient, també pot conduir a un increment inevitable de la despesa. En tot cas, l’Executiu i els representants que ho implementin han de tenir ben clar de quina manera han de buscar els nous recursos financers per fer-hi front i com els volen aplicar per tenir un sistema sanitari que sigui eficient alhora un referent.

Els pròxims anys seran clau per definir el nou model i establir unes bases necessàries per a l’assistència sanitària. L’hospital de Meritxell té també davant seu una oportunitat per situar-se com un pol sanitari de la zona dels Pirineus i ha d’aprofitar la inèrcia d’oportunitats que es poden generar properament per obrir una nova dinàmica i allunyar-se del rebombori que hi ha hagut en els últims anys. La salut ha de ser un eix de les polítiques públiques del Govern i tant els dirigents com els professionals han de creure-hi i apostar-hi.