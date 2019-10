Comença el ball dels noms electorals

Els moviments polítics comencen a fer-se notar. A menys d’un mes pel tancament de llistes, els engranatges de tots els partits polítics –els coneguts i els que estan per conèixer– s’han posat a treballar. De noms, com sempre, ningú en vol parlar fins l’últim moment. I és que encara que sempre es digui que el projecte passa per davants de les persones individualment parlant, el cert és que un nom o un altre pot canviar fàcilment el resultat electoral. Les opcions que es trobaran els electorals seran diverses a cada parròquia i, a falta encara de gairebé un mes pel tancament de llistes, sembla que els ciutadans de tots els territoris tindran diverses paperetes per escollir.



Sens dubte el resultat tindrà diverses lectures. Una evidentment en clau territorial, però una altra no menys important en clau nacional. Abans de complir el primer any de mandat, el Govern tripartit també veurà com les forces que el conformen fan un pols a les diferents parròquies. DA i L’A hauran d’anar en compte en el confeccionament de les llistes per no entrar en contradiccions. Els liberals, a més, tindran una doble tasca, ja que en alguns territoris podria arribar a passar que els dos candidats que a les nacionals es van presentar junts de la mà de d’Acord acabin ara enfrontant-se. Un exemple pot ser el cas d’Escaldes, si Rosa Gili acaba acceptant encapçalar la llista del PS i Marc Magallón una liberal amb el suport –o no– de DA. El feu escaldenc fins i tot podria recuperar la presència de l’excap de Govern, Toni Martí, el que també faria evident el malestar intern d’alguns demòcrates.



Amb moltes incògnites encara sobre la taula, el que sembla clar és que les properes eleccions comunals serviran per molt més que per canviar o renovar els mandataris parroquials. Del resultat també se’n derivarà una imatge de país i un camí més o menys fàcil pel Govern tripartit.