El paper de terceravia més enllà de Sant Julià

Terceravia va néixer poc abans de les darreres eleccions nacionals i s’ha acabat posicionant com a segona força a l’oposició del Consell General. De fet, la formació de Pintat va estar a punt de ser clau per l’elaboració de Govern. Finalment, però, s’ha quedat amb quatre consellers generals i s’ha fet un lloc a l’arc parlamentari convertint-se en un partit d’abast nacional després de separar-se dels Liberals i tenint en compte que fins al moment Pintat només tenia presència a Sant Julià.

No es pot obviar que dos dels quatre consellers provenen, precisament de la parròquia on més força té el partit. Ara, a les portes dels comicis comunals, terceravia tindrà l’oportunitat de demostrar si el seu projecte va més enllà de la parròquia laurediana i, en cas de guanyar a Sant Julià, si en milloren la gestió feta fins ara.

Malgrat els moviments que s’estan produint, sembla clar que UL té el camí fàcil cap al comú lauredià, mentre que tindrà serioses dificultats en la resta de parròquies. Encamp, Andorra la Vella i Escaldes pot ser una bona opció pel PS, que ja en les darreres eleccions generals va tenir un paper destacat emportant-se els dos territoris centrals. Tot i que no es pot traslladar una lectura exacte del resultat de les generals i a les properes comunals, és clar que DA haurà d’apostar per bons candidats si pretén mantenir les tres localitats.

Pel que fa Canillo i la Massana, les sumes semblen més senzilles per DA en el primer cas –si no s’acaba articulant un contrincant potent– i per l’aliança CC i DA en el segon. A Ordino les possibilitats segueixen encara obertes a l’espera de saber quantes candidatures es presenten i si Mortés s’acaba presentant sota les sigles de DA o no. En termes generals, serà una bona oportunitat perquè especialment socialdemòcrates i demòcrates mesurin els seus suports.