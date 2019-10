La manca de 2.000 pisos i el preu del metre quadrat

El Govern va donar a conèixer ahir les darreres dades recollides pel departament d’Estadística sobre el preu del lloguer. Segons aquestes, el preu del metre quadrat era de 9,2 euros el 2018 i arriba als 12 euros aquest any. Així mateix, Estadística pronostica que en els pròxims anys caldran entre 1.500 i 2.000 pisos més dels que hi ha avui dia per donar resposta tant als nous ciutadans com als temporers, ja que calculen que el creixement del PIB atraurà uns 400 immigrants nous cada any.



L’Executiu, de la mà ahir del ministre Gallardo, va recordar que és necessari tenir una fotografia «el més fidedigna possible» de la realitat del parc immobiliari per tal de dur a terme les polítiques més adequades per revertir la situació. En efecte, és necessari conèixer el problema per trobar-hi una solució. Ara bé, fa més d’un any que es parla d’aquestes dades i de mentre el temps va passant sense que hi hagi cap solució per aquelles famílies que estan patint abusos en els preus dels lloguers.



És cert que el Govern està treballant en accions a llarg termini i que també ha tirat endavant mesures urgents com ara la congelació dels lloguers amb algunes excepcions. Ara bé, s’han presentat ja fins a tres dades, dues de les quals força lluny de la realitat, i encara cap mesura que hagi revertit la situació. Ara, l’Executiu vol donar exemple i ser transparent exposant xifres més fidedignes públicament. Les dades, però, no fan més que corroborar el que ja tothom sap. Ara, a més, coneixem quants pisos ens faran falta però no sabem si existeixin però estan buits o si cal fer-ne de nova construcció. I esperar, per exemple, a la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge és donar una resposta incerta a la problemàtica, que no només afecta als residents, sinó també als temporers i, per tant, a les empreses que els contracten.