Reconeixement a la capacitat organitzativa d’Andorra

Els esquiadors més destacats del planeta es tornaran a reunir a Andorra. Només quatre anys després d’organitzar per primera vegada unes Finals de la Copa del Món, Grandvalira i en la seva extensió tot el país, tornaran a repetir l’experiència. La candidatura del Principat de cara al 2023 va superar a les dues rivals amb qui competia, convencent als components de la FIS a tornar-hi.

Les bones paraules de tothom un cop va concloure l’esdeveniment a Soldeu i el Tarter el passat més de març estaven ben fomentades, i la prova és la confiança dipositada de nou per ser l’organitzador de les proves que decideixen els títols mundials, amb tot l’elenc d’estrelles del circ internacional reunides durant uns dies al país. Un ressò mediàtic que permet centrar l’activitat i interès planetari de l’esport de la neu cap a Andorra. Sense la capacitat organitzativa de llavors i els resultats que va obtenir, repetir l’experiència no hagués estat possible. I sobretot, tan aviat en el calendari.

Aquest és un nou repte i queden tres anys i mig per treballar-hi intensivament. Perquè la tasca que hi ha al darrera, la que sovint no es veu, és immensa, amb centenars de persones de tots els sectors treballant-hi perquè tot surti a la perfecció durant la setmana de competició. Mesos enrere es va poder comprovar de primera mà la capacitat que existeix al país per organitzar grans esdeveniments. I les mires van més enllà, perquè mentrestant se segueix treballant a confeccionar una candidatura per acollir els Campionats del Món del 2027, i si no és possible dos anys després. Queda clar que aquells objectius que anys enrere quedaven molt allunyats, i que costava imaginar-se, avui dia es veuen possibles. I la resta de països també valoren aquesta part dels Pirineus com una destinació top de l’esquí.