Unir forces davant del futur incert del tabac

La Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) va celebrar ahir la seva primera reunió com a associació. Entre trenta i quaranta establiments ja en formen part amb l’objectiu de lluitar conjuntament pels interessos del col·lectiu. La transformació del sector en els últims anys sumat a la incertesa del seu futur especialment amb l’arribada de l’acord d’associació amb la Unió Europea fa imprescindible que el col·lectiu s’agrupi i faci escoltar la seva veu amb més força. També ha de servir perquè el Govern tingui un portaveu a qui dirigir-se i la comunicació entre els dos actors sigui més fàcil.



La primera reclamació dels comerciants de tabac és demanar als fabricants un marge de benefici mínim del 20% que els permeti protegir, sobretot, els establiments petits. Aquesta, però, no és l’única qüestió que tenen sobre la taula. En breu s’han de posar a treballar amb la llei de les tarifes mínimes de venda al públic per la qual encara no s’ha definit el topall a la baixa. Però més enllà de les reclamacions legítimes i concretes que l’associació pugui aglutinar, el que és clar és que el sector viu una transformació important per diferents motius. El més important i rellevant és, sens dubte, l’acord que finalment s’acabi signant amb la UE. Els canvis d’hàbits i els consells de salut per deixar de fumar, però, també han contribuït en què cada vegada menys persones consumeixin cigarretes. La mala imatge del contraban i la forta lluita en contra que lidera el Govern especialment amb el país veí del nord també estan influint en la imatge dels tabaquers. És per això que cal ajudar en aquest procés de transformació a un sector que fins ara ha portat gran part del pressupost de l’Estat però que ara està quedant obsolet. En tot el procés serà imprescindible una comunicació fluida i transparència en les negociacions amb Europa, a més d’accions que permetin donar oxigen al sector fins a la seva transformació.