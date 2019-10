El debat sobre la situació dels reclusos en presó preventiva

Els interns que es troben en situació de presó preventiva al centre penitenciari de la Comella van protestar dijous pel temps excessiu que han d’estar a la cel·la i per les mesures sanitàries que es prenen al centre respecte a interns malalts. De moment, des del Govern han recollit el guant i estudiaran les demandes que fan els presos i segons el cap de l’Executiu, Xavier Espot, ho analitzaran sempre que es tractin de demandes raonables que «no siguin contradictòries amb la privació de llibertat». Aquest reclam dels presos en situació preventiva van coincidir amb la celebració ahir de la Festivitat de la Mare de Déu del Remei, que és la patrona dels carcellers.

Aquesta situació que s’ha donat en les últimes hores també desemboca novament a un debat de rerefons latent al voltant de la idoneïtat de la presó preventiva en alguns casos, i que ha estat al centre del debat arran de la situació dels presos independentistes catalans a Espanya i del cas que ha afectat Sandro Rossell i Joan Besolí, que finalment van ser absolts per l’acusació sobre blanqueig de capitals.

La qüestió de la presó preventiva requereix un debat serè sobre els casos en els quals es pot aplicar i en quins no. El mecanisme està concebut per evitar del risc real de possible fuga o de destrucció de proves, però cal que aquests indicis estiguin degudament justificats. En alguns casos la línia pot ser molt fina, però també s’ha de fer prevaler el dret de presumpció d’innocència fins que la delibaració no demostri el contrari. Aquí també hi té a veure la necessitat d’agilitzar els tràmits dins de la Justícia per aconseguir que els processos avancin amb més celeritat i, per tant, també és adient dotar de més recursos que permetrien evitar situacions delicades com la dels presos preventius.