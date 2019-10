El comerç més enllà de les zones de Meritxell i Carlemany

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va manifestar ahir la voluntat d’impulsar l’activitat comercial al centre històric de la parròquia, actualment una presència de botigues menys important respecte a altres punts com les avingudes de Meritxell i Carlemany. La voluntat és potenciar aquesta àrea aprofitant la inèrcia del sector de la restauració, que sí que es troba ben consolidat en aquest punt de la capital.

El comerç, que ara mateix es troba en un procés de canvi de paradigma, és una les fonts d’ingressos més importants per l’economia, però en els últims anys ha anat perdent pistonada. Impulsar el comerç al centre històric de la capital és una aposta del comú, que també preten embellir la zona per fer-la més atractiva i adaptada, però que tampoc es pot fer sense tenir en compte la seva història ni la seva essència.

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va apuntar que una opció és atreure el comerç més artesanal, que probablement conviuria millor al barri que no pas grans marques amb grans aparadors que s’allunyin del que és el model urbanístic del centre històric. El dubte és saber si aquest àmbit té prou força per implantar-se en aquest punt de la capital atesos els canvis de tendències en el consum. No obstant això, totes les iniciatives d’entrada són vàlides i mereixen ser analitzades d’entrada.

Amb el pas dels anys, s’han potenciat molt els eixos de Meritxell i Carlemany per a les compres mentre les tendències dels compradors també han anat canviant. És cert que el punt d’unió entre la capital i Escaldes-Engorany és un centre neuràlgic que dona els seus fruits i els seus èxits, però els consumidors busquen alternatives, que no vol dir que no puguin ser compatibles les unes amb les altres. El cas del Vide Dressing de la Massana en pot ser un exemple.