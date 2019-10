Una injecció pública en un procés amb moltes incògnites

El Govern ha injectat prop de 3 milions d’euros públics per garantir el pagament dels imports i de les incidències derivades de les pòlisses dels clients d’Assegurances Generals. El ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, i el director general de l’AFA, van comparèixer per explicar els motius d’aquesta decisió i la situació actual de la companyia i dels seus clients. Amb aquesta decisió, les companyies Assegur, Financera d’Assegurances i Multisegur assumiran els costos de la cobertura sobre assegurances de vehicles, de salut o de cobertura de préstecs, gràcies al paquet d’ajuts de l’Executiu.

En aquest cas, no es tracta d’un rescat pur atès que els diners no s’injecten a la companyia, però sí que indirectament ho podria acabar sent. El Govern té la intenció que Assegurances Generals vagi retornant aquesta quantitat de diners que ha hagut de posar damunt la taula, malgrat la incertesa que plana sobre el futur de la companyia.

Tant l’Executiu com l’AFA han actuat per preservar les cobertures de les pòlisses dels ciutadans i han prioritzat els seus drets contractats. Ara bé, també s’haurà de dotar d’uns mecanismes de controls necessaris per recuperar aquests diners que són públics i que s’han hagut de destinar presumptament per una mala gestió de la companyia.

L’afer que esquitxa la intervenció d’Assegurances Generals des de l’agost no s’ha caracteritzat tampoc per la transparència de les autoritats per informar sobre què estava passant. L’informe de l’AFA a l’agost en què anunciava la intervenció de l’entitat va arribar amb dies de retard i després d’informacions no oficials, i fins al cap de dos mesos tant el Govern com l’autoritat supervisora no van comparèixer en una roda de premsa en la qual, a més, van intentar esquivar temes espinosos, com la responsabilitat que se’ls podria atorgar als administradors, o els motius concrets de la intervenció.