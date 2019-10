Les repercussions pels talls de carretera a Catalunya

Les protestes a Catalunya contra la sentència del procés han provocat nombrosos talls de carreteres i d’infraestructures que vista la inèrcia poden tendir a perdurar en el temps. No es tracta d’una situació nova, atès que fa dos anys, en protesta per la repressió de l’1-O i per l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja hi van haver interrupcions en diferents punts de les carreteres, com ara l’accés al Principat per la via N-145.

Malgrat que aquest cop els talls no es produeixin a pocs quilòmetres de la frontera del riu Runer, les marxes en diferents indrets de Catalunya, com les marxes que es van produir ahir, tenen repercussions també per al transport públic que arriba fins a Andorra i per al trànsit de mercaderies. Resulta impossible trobar una via alternativa per accedir al Principat, ja que els talls es produeixen en diferents punts que serveixen per enllaçar Andorra amb la capital catalana.

Aquesta situació mostra novament la fragilitat del país en situacions d’inestabilitat als estats veïns atès que només hi ha dues entrades per accedir al Principat per carretera. Segurament, aquesta situació d’incertesa i de possibles afectacions per l’economia andorrana tornarà a posar al centre del debat la necessitat de construir infraestructures com ara un aeroport, l’heliport o una connexió ferroviària, tot i que segurament sense la força suficient com perquè siguin alternatives viables, ja que aquests dies també s’ha vist la capacitat a Catalunya per fer talls més enllà de la circulació per carretera. En els últims mesos, Andorra ha hagut de conviure amb la inestabilitat que es produeix en els seus dos estats veïns, tant a Espanya pel cas català com a França pels Armilles Grogues.

A tot això, també s’hi han sumat incidències naturals com ara les dues esllavissades a l’RN-22 i a la Portalada (aquesta en territori andorrà) que han posat en evidència la gran dependència d’Andorra respecte a l’exterior.