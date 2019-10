Les disfuncions en el mercat de treball del Principat

El departament d’Estadística va publicar ahir diferents estadístiques sobre el nivell salarial del Principat i de la situació laboral. D’aquí se’n poden extreure diferents conclusions, com ara les grans diferències que hi ha entre els treballadors que desemboquen a un salari mitjà que dista ser una radiografia de la societat actual. La retribució mitjana del Principat és de 2.118 euros, tot i que acaba sent una dada poc real si tenim en compte el context en què s’ha publicat, en plena crisi sobre els preus per accedir a la vivenda i després de dues manifestacions en l’últim any per reclamar una millora del poder adquisitiu de les famílies.

A més, això té lloc mentre paral·lelament el Govern ha d’aprovar mesures urgents per intentar capgirar aquesta situació que s’ha convertit gairebé en un espiral. També és preocupant el descens del nombre d’assalariats en sectors com ara el de les finances i la tendència negativa des de fa uns anys del sector agrícola, dos pilars que sostenen l’economia del país i que afronten canvis estructurals interns.

Cal necessàriament afrontar aquesta situació de manera decidida per evitar que l’economia, que en els pròxims anys segons les previsions ha de patir una desacceleració, en pagui les conseqüències. No es tracta de crear alarmisme, però sí que cal ser conscients que el dia a dia de moltes famílies segueix sent dur per tal d’arribar a finals de mes i que el risc d’una fractura social sí que existeix, encara que des d’alguns sectors es negui.

D’altra banda, ahir també es van publicar les dades sobre el mercat de treball, que estipulen que al setembre l’atur va créixer un 9,5%. Si es fa un anàlisi primerenc, és cert que hi ha més ofertes de feina que demandants i que per tant, aquesta solució s’hauria de poder pal·liar, però cal analitzar la situació amb profunditat i adonar-se les dificultats per les quals passen les persones d’una edat més avançada per trobar una feina adaptada al seu perfil.