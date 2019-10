Dades sobre alcoholèmia al volant molt preocupants

El fiscal general, Alfons Alberca, va donar ahir unes dades preocupants sobre l’increment del nombre de persones detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. Coincidint amb l’obertura de l’any judicial, Alberca va afirmar que en l’últim període analitzat (des de l’octubre del 2018 fins al setembre d’enguany) el nombre de delictes per conduir begut s’han disparat un 52%. En total, han es van dur a terme 605 procediments per delictes contra la seguretat viària, superiors als 395 respecte a l’any passat. Malgrat que en el global dels dossiers també n’hi ha que fan referència a altres negligències, la majoria (573) fan referència a conduir sota els efectes de l’alcohol.

Poc importa si aquest increment es deu a un major increment de controls per part de la Policia, cosa que encara està per confirmar, però la dada sí que demostra que encara hi segueix havent poca conscienciació sobre els efectes de l’alcohol i les drogues tant per a la mateixa salut de les persones com a l’hora de dur a terme certes activitats. Encara és més preocupant el fet que aquí no s’hi inclouen les dades sobre el nombre de conductors que marquen per sota de 0,8 g/l i que es queden en una sanció administrativa.

Segurament, aquest debat tornarà a deixar injustament en un segon pla l’important nombre de conductors que sí que actuen amb responsabilitat i que decideixen no agafar el cotxe en cas de consumir alcohol. Ara bé, les dades són preocupants perquè qualsevol persona que decideix assumir el risc de conduir sota els efectes de les drogues, encara que només fos una, representa un perill real per a qualsevol ciutadà. Per tant, potser caldrà obrir un debat sobre la situació actual del Codi Penal i d’endurir les sancions, però aquesta mesura, si s’acaba produint, també ha d’anar acompanyada d’altres mesures com ara una major conscienciació i educació.