La seguretat dels nadons i les mares per davant de tot

Andorra presenta xifres força elevades respecte a altres països en el nombre de cesàries que es practiquen. L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell té dades superiors al que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en aquesta matèria, amb uns percentatges alts respecte al 10-15% que aconsella l’organisme internacional perquè es practiqui aquesta tècnica en casos estrictament necessaris segons criteris mèdics.

Al Principat puja fins al 37%, que queda molt lluny de la recomanació. Com qualsevol cirurgia, la cesària compta amb riscos a curt i llarg termini, que pot portar problemes en la salut de la mare i en un altre embaràs que pugui tenir. En països europeus les dades tenen índexs inferiors als que hi ha a Andorra, tot i que alguns també superen la línia que adverteix l’OMS. Itàlia, per exemple, es troba només dos punts per sota, mentre que entre els nostres veïns més propers, a Espanya és pròxim al 25% i a França al 20%.

La pràctica de cesàries a l’hospital situat a Escaldes-Engordany s’ha estabilitzat, i s’ha vist reduïda de manera gradual des del que el 2010 marqués un 41,4%. En els últims anys, des del mateix SAAS es venen portant a terme diverses accions per millorar els protocols i que els professionals s’hi adhereixin per poder rebaixar el nombre de cesàries que es produeixen a l’hospital andorrà. També se signen convenis de col·laboració amb altres centres sanitaris per tenir una millor coordinació i es puguin desenvolupar els protocols establerts. Aquestes mesures es produeixen per disminuir el nombre massa elevat de cesàries actual. L’objectiu principal és preservar la salut tant del nadó com de la mare, perquè no es puguin produir incidències en un futur.