Reordenació necessària del nombre d’especialistes al país

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern posarà limitacions als fisioterapeutes i odontòlegs de fora que vulguin instaurar-se al país. D’aquesta manera, l’Executiu reordenarà el funcionament actual en aquesta part del sistema. que ha patit un cert desordre en els últims anys, cosa que també s’ha fet notar en la important despesa que ha hagut de suportar la CASS.

El mateix ministre Benazet va admetre que fins ara l’aixeta per a l’arribada de nous professionals havia estat oberta sense cap control i, de fet, les xifres parlen per si soles. En el cas dels fisioterapeutes, l’any passat hi havia un total de 157 professionals, molt per sobre dels 37 que hi havia fa una dècada. Obrir la porta als professionals és una via positiva a l’hora de poder cobrir les necessitats del país i per fer millorar l’oferta actual i fer-la més competitiva. Ara bé, amb el pas dels anys s’han fet evidents la falta de serioristat i de rigor de diferents governs i de diferents colors que no han sabut reconduir una situació que s’ha anat descontrolant amb el pas dels anys.

El nou reglament per a l’acreditació dels professionals de la salut també preveu altres mesures que a priori també han de tenir una repercussió positiva, com ara una major exigència dels estàndards de formació i incentivar el retorn de professionals del país que ara es troben fora. En plena reforma del sistema sanitari, que s’ha d’anar culminant amb el pas dels anys, el Ministeri de Salut tindrà un nou eix d’actuació en la reestructuració de tot l’entramat. La gestió de la despesa sanitària, que es troba sovint a l’ull de l’huracà, ha aixecat crítiques en els últims anys i, per tant, convé que això se superi com més aviat millor.