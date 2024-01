Irune Castillo és una dona activa, perseverant, lluitadora i amb els peus a terra. És una persona que ha començat de zero dues vegades només pel fet d’aconseguir les seves metes professionals i personals. La seva filosofia és continuar endavant sempre amb un somriure. Ella és la CEO de l’Assessoria Serantes del Principat.



–Quan va ser conscient que es volia dedicar a temes fiscals?

–Vaig acabar la carrera d’Administració i Direcció d’empreses a València l’any 2005 i no va a ser fins que vaig començar a treballar en un despatx d’assessorament fiscal a Espanya, quan em vaig adonar que el que més m’agradava era el món de la fiscalitat. L’any 2007 vaig començar la meva formació específica en fiscalitat. Des d’aquí i fins a l’actualitat no he parat de formar-me i d’aprendre coses noves. Soc una persona molt inquieta en l’àmbit mental i intel·lectual i tinc passió per saber i estar sempre a l’última.

–Quina formació ha hagut de fer per poder ser assessora fiscal?

–A més de la llicenciatura en Administració i Direcció d’empreses, que ha sigut la base de tota la meva formació posterior, en el meu cas he fet un màster en fiscalitat i diversa formació més específica en temes fiscals, com poden ser cursos sobre impostos concrets, herències, operacions immobiliàries, etc. També em vaig treure el títol d’European Financial Advisor, per poder gestionar patrimoni de tercers al sector financer. El món fiscal és molt ample i s’ha d’estar contínuament al dia de les novetats en matèria de modificacions normatives. Per tant, puc dir que la meva formació no acaba mai.

–Quan va obrir l’assessoria a Andorra?

–La meva trajectòria a Andorra comença el febrer de 2022 amb el meu trasllat de residència al Principat, però abans d’això la firma feia 12 anys que funcionava a Espanya, concretament a la ciutat de València. Per tant, conec a la perfecció la fiscalitat en ambdós països i tinc sobrada experiència en el sector. He viscut una crisi i una pandèmia així que crec que estic preparada per a qualsevol esdeveniment.

–Creu que tothom hauria de rebre una classe bàsica de conceptes fiscals?

–Ara que he sortit al món de les xarxes socials amb temes fiscals i financers, estic comprovant que la gent està una mica verda en temes d’aquests. Evidentment, crec que els coneixements fiscals i financers són bàsics per a qualsevol persona. Hem de pensar que són termes que ens envolten cada dia en tot el que fem i tenir la saviesa mínima necessària ens potanar molt bé pel moment de prendre decisions fonamentals en la nostra vida.

–A part d’assessorar també fa cursos. En què consisteixen aquestes formacions?

–El tema dels cursos està encara dins del forn, però sí, crec que precisament podem ajudar molt a què la gent conegui de més a prop el món de la fiscalitat i les finances, de manera fàcil i pràctica i fer-ho més atractiu per al públic en general. Per això tinc aquest projecte entre mans, que serà totalment online i amb un marcat caràcter didàctic. Vull apropar al ciutadà als conceptes bàsics de la fiscalitat, les finances i la banca, amb l’únic objectiu d’estar informat i educat en àrees que són bàsiques pel dia a dia.

–Quants clients té actualment?

–La nostra cartera de clients és variada i ampla, actualment crec que està entorn d’uns 200 clients recurrents més la part de clients puntuals que també són molts. Portem comerços, pimes, particulars i grans empreses. Les portes del nostre despatx estan obertes per a tothom.

–Quins objectius té per a aquest 2024?

–Aquest 2024 només tinc un objectiu que és continuar creixent al costat dels nostres clients actuals i futurs sense perdre la nostra essència de crear utilitat a la societat. La meva feina és la meva gran passió, i per això ens dediquem als nostres clients com si tots fossin únics, perquè per a nosaltres ho són.