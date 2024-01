John Pinnell és el president de l’International Club of Andorra, una associació creada al 1989 dedicada a promoure l’amistat entre totes les nacionalitats mitjançant l’organització i la realització d’activitats d’oci tant dins com fora d’Andorra. Després de quatre dècades de funcionament, el club ja compta amb més de 800 socis.



–Qué és el Club Internacional d’Andorra?

–Som una associació sense ànim de lucre constituïda d’acord amb la Llei d’Associacions. Els nostres estatuts indiquen que els objectius del Club són guiar, organitzar i fomentar trobades i activitats lingüístiques, culturals i de lleure a fi de promoure l’amistat entre les nacionalitats. Fem això amb les activitats que organitzem en el nostre Clubhouse i fora amb un número elevat de grups d’activitats. A més, tenim una tradició d’organitzar una Fira de Nadal Clubhouse. Aquest any 2023 hem aconseguit recollir 9.000 euros amb la Fira per donar a la Fundació Privada Tutelar per fer un projecte de vacances per a les persones discapacitades, ja que quan hi ha necessitats importants a nivell de país, som capaços d’ajudar. Els socis han contribuït amb més de 80.000 euros al fons del Govern per la Covid i més de 50.000 euros per ajudar als refugiats d’Ucraïna.

–Com va neixer l’associació?

–Fa molts anys, la llei limitava el dret de reunir-se a estrangers residents a Andorra. L’origen del club té a veure amb l’objectiu de crear un entorn on es pugui reunir en grup. El club estava format legalment molts anys abans d’entrar en vigor la Llei d’Associacions. Per a nosaltres actualment, els primers anys del Club son difícils de recordar. La primera edició del nostre butlletí de socis que tenim arxivat és de 1991. En aquest butlletí, podeu consultar el calendari d’activitats que, en aquell aleshores, incloïen un grup de teatre i els International Singers, a més d’un coffee morning setmanal a l’Hotel Roc Blanc, un sopar mensual al restaurant Don Denis, i activitats a l’aire fresc. La lingua franca del Club sempre ha estat l’anglès, i fins fa relativament poc, moltes persones han associat el Club amb la comunitat anglesa. És veritat que tots els nostres butlletins han estat publicats en anglès, però ara som un club de moltes nacionalitats.

–Quines són les seves principals activitats?

–Ara el centre del club és el Clubhouse de gairebé 250 metres quadrats ubicat als Apartaments Giberga de l’Aldosa, a la Massana. Aquí tenim espai per reunir-nos i disposem d’un ampli bar a més d’un saló per fer reunions. Cada divendres tenim un bar night i diversos grups utilitzen el saló per a les seves activitats com les discussions de l’Economist Group que té 100 membres, el Tech Group, el Linux Group, el Ping Pong, el Bridge o el Mah Jong, els esmorzars francesos, alemanys i espanyols, i molt més. Fora del Clubhouse, hi ha grups com el Monday Walkers, el Hash House Harriers, l’e-Biking, l’Esquí Alpino que té 70 membres, el 4x4 Explorers i molts més.

–Quines nacionalitats estan presents al club?

–Tenim socis de més de 40 nacionalitats. Evidentment, hi ha molts angloparlants, però també molts francesos, alemanys, holandesos, escandinaus, russos i ucraïnesos, i diversos espanyols i andorrans. En total hi ha més de 800 socis actualment.

–Què els dirien als lectors perquè s’animin a involucrar-se amb l’International Club d’Andorra?

–Moltes persones ens han visitat a la Fira d’Associacions a la Fira d’Andorra la Vella, i han constatat la gran varietat d’activitats que tenim i el nombre de nacionalitats presents entre els nostres socis i que s’han animat a visitar-nos un divendres a la tarda al nostre Clubhouse a l’Aldosa. No costa res visitar-nos i veure com estem. Tots som residents d’aquest especial país i ens agrada fer nous amics.