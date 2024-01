Fer autoconeixement per poder créixer personalment, aquest és l’objectiu que Iván Sánchez manté ferm des de fa més de 12 anys, i per això va obrir una escola de coneixement de l’ànima: El ser del sueño que somos, una iniciativa que se centra en conèixer l’inconscient de les persones per evitar caure en els automatismes.

–En què consisteix la iniciativa ‘El ser del sueño que somos’?

–El ser del sueño que somos és una escola en línia de coneixement iniciàtic o metafísic, fa exactament set anys que està funcionant amb clients de tot el món, cal dir que he creat esdeveniments a l’Índia, Perú, Colòmbia, Mèxic, Estats Units, Bali, Egipte, Espanya i Itàlia.

–Fa quan que va començar amb aquesta iniciativa?

–Va començar fa 12 anys quan vaig inaugurar el meu primer centre de teràpies alternatives a Andorra, anomenat Centre Sanergia Iván Sánchez LA CONNEXIÓ. Després d’aquella experiència vaig continuar formant-me i autorealitzant-me per tot el món.

–Per què va començar? D’on sorgeix la idea?

–Tot va començar després de veure que la meva vida estava buida de sentit i volia trobar qui jo era, anar més enllà de la persona que tots portem en aquest món o realitat en què ens identifiquem amb creences que no hem elegit nosaltres. La idea és més que una simple idea; és la unió del que soc amb la meva divinitat o potencials que tots tenim, però que encara no hem descobert, ja que no sabem qui som.

–A quin públic estan adreçades les sessions que ofereix?

–El conjunt de la meva oferta va dirigit a persones que volen donar-li la volta a la seva història inconscient, que volen curar la seva psique, que és el llenguatge de la seva ànima, així com transformar la seva obscuritat en llum i, per tant, volen crear una altra realitat.

–Quina finalitat tenen aquestes sessions?

–La finalitat real de les meves sessions és la curació, alquimització i consciència, ja que si no hi ha consciència sobre la inconsciència, la història es repeteix.

–Per què va decidir dedicar-se a fer aquestes sessions?

–Perquè vaig descobrir que el meu ser havia trobat el sentit de la seva existència compartint el coneixement que permet resoldre problemàtiques que, d’una altra manera, queden relegades només al paradigma mèdic. La mística o metafísica et permet canviar la percepció o programació de la realitat.

–Té alguna mena de titulació? Quina?

–Sí, tinc bastants titulacions, però si soc honest, les capacitats que tinc no depenen de la meva titulació, ja que el que faig ve de dimensions superiors de la meva consciència, venint dels registres de l’ànima del meu ser.

–Per què la gent necessita autoconeixement?

–Fa més de 13 anys que he tingut salts quàntics o iniciàtics, morts i renaixements; sense coneixement no pots accedir a altres dimensions de la realitat i sense això no estàs autorealitzan-te a l’encarnació. Has vingut a donar-li la volta al teu passat (ancestres), i això és el camí de l’heroi. He donat moltes conferències davant de milers de persones i crec que es necessita autoconeixement per dominar els automatismes inconscients que tots carreguem sense dubte.

–Les persones que estiguin interessades on poden tenir més informació d’aquesta iniciativa?

–A través de la pàgina web: www.elserquesomos.com. Tot i que la meva escola sigui online, també treballo presencialment.