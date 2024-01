Sara Núñez, coneguda pel nom artístic d’ESE, és una cantant i compositora nascuda a Andorra i que actualment resideix a Barcelona. Durant la seva estança al país, l’hem pogut veure actuant des de ben jove en festivals locals com el Jambo Street Music Festival o Els Colors De Música, liderant la banda organitzada pel baixista andorrà Migue Guerra. També ha interpretat en format duet per diversos locals musicals com La Fada Ignorant, amb el guitarrista Àlex Bagueria. A més, va ser nomenada com un dels talents i jove promesa per la revista La Portella. Actualment es troba donant forma al seu projecte en solitari, el qual va presentar el 2021 a l’Auditori Nacional d’Andorra en format banda.

–Què podem esperar del concert d’aquesta nit?

–Aquesta nit, al planetari de la plaça de les Fontetes de la Massana, actuaré en format duet (veu i teclat) per primer cop després d’una parada d’un any. En aquest espectacle interpretaré temes propis i alguna versió de gèneres soul, pop i R&B. Com de costum, el concert d’avui serà un espectacle íntim i ple d’emocionalitat, en el qual predominarà la veu i unes lletres introspectives.

–Com sorgeix la proposta de formar part de la festivitat d’enguany?

–La proposta va sorgir del propi organitzador i creador del Festival, Juli Barrero, qui va ser el meu professor de cant durant les meves primeres passes com a intèrpret. Em va preguntar què em semblaria tornar als escenaris i fer-ho al Sant Antoni Música i jo tenia molt clar que era una gran oportunitat a la qual no em podia negar.

–Actua en un dia tan important com la festivitat del patró de Sant Antoni. Hi ha pressió davant d’un fet així?

–La veritat és que no. Podria dir que tinc més pressió perquè fa bastant que no actuo i serà com trencar el gel de nou, llavors això sí que em posa una mica més nerviosa.

–Tanmateix, suposo que és tot un reconeixement veure com confien en el seu projecte com a obertura d’aquesta festivitat.

–Molt. Estic molt agraïda a l’organització per comptar amb mi i que m’hagin volgut com a opening del Festival.

–En quin punt es troba actualment ESE? Què podem esperar pròximament?

–He estat aturada durant un any per temes personals, però tinc la intenció de tornar a engegar el projecte durant aquest 2024. Encara tinc música per publicar i noves propostes a fer, així que estic emocionada per aquest any i tot el que pugui sorgir. De moment, tinc pendent publicar un single pròximament.

–Diuen que viure de l’art a Andorra no és un fet fàcil. En el seu cas, està notant aquesta sensació?

–Jo ja fa bastant que no visc a Andorra, però per l’experiència que tinc fent música al país puc dir que sí, és complicat. Sobretot perquè fan falta més recursos en l’àmbit cultural i que es pugui donar l’oportunitat i espai a artistes novells i a propostes musicals més diverses.