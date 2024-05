La medicina forestal és tota la filosofia que hi ha darrere de la pràctica dels banys de bosc. L’entorn té un impacte directe a la salut de les persones. La medicina forestal promou aquest contacte amb la natura per tal de tenir una millor salut. Els banys de bosc són una pràctica concreta per potenciar aquest contacte amb la natura.

Hi ha múltiples estudis científics que han demostrat que la pràctica de banys de bosc poden tenir diversos beneficis per a la salut, incloent-hi, la reducció de l’estrès, la millora de la salut cardiovascular, el reforçament del sistema immunitari, la millora de l’estat d’ànim i l’augment de la sensació de benestar general. Aquesta pràctica no només promou la salut física, sinó que també té efectes positius sobre la salut mental, ajudant a reduir l’ansietat i la depressió i millorant la claredat mental i la concentració. Parlem amb Josefina Soffia, pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest.

—Sou un grup que treballa per millorar la salut i augmentar la felicitat de les persones. Què proposeu i què feu exactament?

—L’empresa Be Forest està formada per un neuropsicòleg i una pedagoga que estan certificats com a guies de banys de bosc. Alhora també tenim accés a coordinar-nos amb un nutricionista per a aquells projectes que així ho requereixin. Treballem amb l’objectiu d’ajudar les persones a millorar la salut a través d’augmentar el seu benestar físic i emocional, aquesta és la nostra raó de ser i el que dona sentit a tot el projecte. En aquesta direcció, l’empresa Be Forest s’ha especialitzat a crear espais d’autocura mitjançant la immersió de les persones a zones de bosc i de natura.

Diversos estudis científics ens assenyalen que quan les persones estem en contacte amb zones naturals el nostre cervell es relaxa i aquest fet permet que es puguin treballar molts aspectes que conformen la qualitat de vida de les persones. De fet, haver perdut l’enllaç o la possibilitat d’estar més temps a la natura ha perjudicat molt la nostra salut i el nostre benestar, ja que el nostre organisme necessita aquesta connexió amb allò natural per sincronitzar-se amb ella i així poder restaurar-se.

Sabem que si no estem molt a prop de la naturalesa, la nostra salut serà més feble.

—A qui van dirigides les vostres activitats?

—Els nostres serveis s’ofereixen a les escoles, a les empreses i al turisme de salut.

Des de Be Forest dissenyem i implementem experiències de banys de bosc amb una metodologia especial i innovadora que està inspirada en la neuropsicologia, posant sempre un èmfasi especial en la gestió emocional, en potenciar les habilitats socials i en la resolució de conflictes. Mitjançant aquest enfocament integral, busquem promoure el benestar emocional i físic de les persones.

Tots els programes que dissenyem són diferents i els adaptem segons sigui cada persona o grup que vingui a experimentar l’experiència. No se’ls pot donar a tots el mateix. A més, a tots els programes, deixem veure la importància de treballar per una conservació, regeneració i gestió conscient del nostre medi ambient.

Tenim dos formats de treball, el primer, és el disseny de banys de bosc que pot ser utilitzat com una experiència puntual o bé com una seqüència repetida de banys de bosc, per exemple un al mes durant tot un any. El segon format és la creació de tallers amb una temàtica específica. Intentem sempre fer-los a l’aire lliure, però ens podem adaptar.

Aquests tallers tenen l’objectiu de donar noves eines per millorar el benestar de les persones i són de caràcter teoricopràctic, és a dir, hi ha una part de lliurament d’aquests nous coneixements i, posteriorment, una part experiencial on es pot aplicar la teoria prèviament donada. Exemples d’aquesta mena de tallers serien, entre d’altres, una jornada de comunicació familiar, una xerrada sobre com posar límits o com potenciar la intel·ligència emocional o tallers d’educació emocional per a nens i nenes.

—Què són els banys de bosc? Per què serveixen?

—A la societat actual, estem constantment dividits entre atendre les demandes del treball, la família i altres responsabilitats. Ens trobem a tot arreu, però, en realitat, no hi som presents. Aquesta manca d’atenció i de connexió ens porta a la disharmonia i la desconnexió. A més, deixem de conversar i d’entendre’ns, la qual cosa que és fonamental per al benestar de la societat en general.

Un bany de bosc guiat ens permet ancorar-nos al present, tornar a centrar-nos i reconnectar amb les persones que ens envolten. És una experiència que ens ajuda a eliminar les distraccions i a estar veritablement presents en el moment present. Això, alhora, reforça els llaços socials i les bases sobre les quals se sosté una convivència harmoniosa.

Per què fer un bany de bosc? Perquè ens ofereix l’oportunitat de tornar a habitar al present, d’estar veritablement on som i de reforçar els vincles que ens sostenen. És una manera de garantir que viure no es quedi en un intent, sinó que es converteixi en una experiència plena i enriquidora per a tothom.

Un bany de bosc amb Be Forest és com un pont entre dos mons. D’una banda, hi ha la fatiga, les poques ganes, l’avorriment, el mal humor, l’estrès, el cansament i la manca de motivació. De l’altra, l’harmonia, la creativitat, la serenitat i la temprança. En només una sessió, creuem de banda a banda.

Els banys de bosc ofereixen una oportunitat única per connectar-se amb la natura i recuperar l’equilibri interior. A cada sessió, els participants tenen l’oportunitat de deixar enrere les seves preocupacions i les presses de la vida quotidiana i de submergir-se en un entorn natural tranquil i restaurador. A través de la pràctica de la consciència plena i de la connexió amb la natura, els banys de bosc poden ajudar a restablir la calma mental, millorar l’estat d’ànim i promoure un sentit de benestar renovat.

—Està d’acord que hauríem d’avançar cap a unes «vacances sense carboni» desconnectant-nos tant com sigui possible dels telèfons mòbils i les xarxes socials? Hi ha algun programa de suport governamental en aquest sentit?

—Sí, estic d’acord que avançar cap a unes “vacances sense carboni” pot ser una estratègia beneficiosa per reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats de lleure. Desconnectar-nos dels telèfons mòbils i les xarxes socials durant les vacances pot permetre una major connexió amb la natura i l’entorn que ens envolta, a més de promoure un estil de vida més saludable i equilibrat. És fascinant com els nens, quan es troben en un entorn agradable i estimulant, es poden oblidar del telèfon durant llargs períodes de temps. Sovint, els pares es mostren sorpresos quan observen que els seus fills no han demanat el telèfon durant tres hores mentre gaudeixen de les activitats del nostre programa familiar. Aquesta reacció revela clarament un canvi positiu cap a una interacció més profunda amb l’entorn i els altres participants, una perspectiva que ens inspira i encoratja.

A nivell mundial hi ha una clara tendència cap a un turisme més sostenible i ecològicament responsable. A Suïssa, per exemple, ja fa anys que s’han posat en marxa diversos programes per promoure la mobilitat sostenible i reduir les emissions de carboni. Això inclou la prioritat i, en alguns casos, l’obligatorietat de fer servir el transport públic.

A l’àmbit local, tenim l’exemple de la Vall d’Incles, on s’han implementat mesures per regular l’entrada de vehicles i reduir la contaminació. Durant els estius, s’ha restringit l’accés de cotxes a la vall i s’ha proporcionat transport elèctric als visitants. Aquestes iniciatives exemplifiquen els esforços per promoure una mobilitat més sostenible i reduir l’impacte ambiental del turisme.