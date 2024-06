Marta Ambor és presidenta de l’associació Andblockchain. Des d’EL PERIÒDIC parlem amb ella per parlar del Tardeig-Cripto que ha ofert l’associació Andblockchain aquesta setmana.

—Ens agradaria saber més sobre el Tardeig-Cripto que ha ofert l’associació Andblockchain als seus socis i empreses del sector. Què ens pots explicar sobre això?

—Amb gran entusiasme l’Associació Andblockchain, hem inaugurat el primer Tardeig-Cripto d’Andorra en un fantàstic entorn com ha estat el coworking Monday, on hem presentat una de les empreses pioneres en el desenvolupament de solucions blockchain per al sector financer. Hem conegut a l’equip d’Onyze, i ens han explicat les innovadores solucions de la tecnologia blockchain al Principat, hem pogut parlar amb els millors analítics del sector cripto, hem fet una presentació de nous socis i hem parlat de les novetats que ens esperen en el proper gran esdeveniment Block World Tour Andorra 2024 que tindrà lloc del 17 al 19 d’octubre. I com no pot ser d’una altra manera hem tingut un networking molt interessant amb els assistents.

—Quins són els objectius del projecte d’Onyze a Andorra? Què ens pot explicar sobre l’objectiu d’organitzar un hub d’innovació al Principat?

—Des d’Onyze creiem que a Andorra s’han donat passes en els darrers anys que estan permetent al país posicionar-se com un clar candidat a ser un hub d’innovació sobre actius digitals a Europa. Per tot això, el nostre objectiu al país és el d’ajudar a desenvolupar aquest hub des de dins; aportant tota la nostra experiència, així com la nostra tecnologia.

—Què aporta als socis d’Andblockchain i a l’ecosistema andorrà?

—Des que vam néixer com a empresa la nostra visió ha estat sempre la de construir solucions que permetin simplificar a les empreses el desenvolupament dels seus productes en el món dels actius digitals, principalment en els àmbits que solen resultar més difícils de superar quan es comença de zero amb un projecte: la regulació i la implementació de la tecnologia. Els serveis d’Onyze proporcionen precisament això a tots els membres de l’ecosistema andorrà: eines sobre les quals poder construir les seves idees de negoci.

—Com s’emmarca aquesta nova fase professional en la trajectòria d’Onyze i en la resta de projectes del custodi i empresa de serveis d’actius digitals?

—Per a nosaltres és un pas natural dins del creixement de la companyia. Fins ara la nostra activitat comercial s’ha desenvolupat a Espanya, on ja treballem amb fintechs, agències de valors, projectes de tokenizació i NFTs i, per descomptat, també bancs.

—Quins beneficis ofereix l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer?

—L’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer ofereix diversos beneficis. Per una banda, permet una operativa més segura i propera als inversors, integrant-se amb la resta de la seva cartera de productes financers tradicionals. Això s’ha convertit en una demanda creixent per part dels inversors, que busquen un entorn més segur i proper per a les seves operacions amb criptodivises. D’altra banda, l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer permet l’aparició de noves oportunitats d’inversió. Els inversors cada cop més busquen alternatives d’inversió addicionals, i les criptodivises s’han convertit en una opció a tenir en compte per complementar les seves carteres d’inversió.

—Quin impacte creus que tindrà l’oferta de serveis de criptoactius a Andorra per als inversors i per al desenvolupament econòmic del país?

—L’oferta de serveis de criptoactius a Andorra té un gran potencial per als inversors i per al desenvolupament econòmic del país. Per als inversors, aquesta oferta permetrà diversificar les seves carteres d’inversió i accedir a noves oportunitats de creixement. A més, l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer ofereix un entorn més segur per a les transaccions amb criptodivises. Pel que fa al desenvolupament econòmic del país, l’atracció d’empreses relacionades amb la tecnologia blockchain i l’oferta de serveis de criptoactius poden generar noves oportunitats laborals i impulsar la innovació a Andorra.

—Quines altres activitats està organitzant l’associació Andblockchain?

—A més de presentar Onyze, també hem compatit les últimes novetats del nostre pròxim esdeveniment, el Block World Tour Andorra24, que tindrà lloc del 17 al 19 d’octubre. Aquest esdeveniment reunirà a experts líders en la indústria blockchain, inversors i entusiastes per a tres dies de conferències, tallers, masterclass i networking , sense oblidar la 2a edició de la Investor’s Night i aquest any incorporem una iniciativa conjunta Associació AndblOckchain amb l’Associació de Dones d’Andorra i patrocinada pel Govern d’Andorra, un esdeveniment integrat en les jornades del Block World Tour i dirigida a alumnes dels tres sistemes educatius del país i on dones referents actuals destacades en les àrees de les STEM inspiraran amb el seu testimoni al jovent i en concret a les noves generacions de dones.

—Quins són els desafiaments que l’associació Andblockchain ha hagut de superar en la seva missió de convertir Andorra en un referent mundial en la tecnologia blockchain?

—Convertir Andorra en un referent mundial en la tecnologia blockchain no ha estat una tasca fàcil per a l’associació Andblockchain. Un dels desafiaments principals ha estat l’educació i la conscienciació sobre la tecnologia blockchain. Ha estat necessari treballar en la formació i divulgació perquè les empreses i els inversors entenguin els beneficis i les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia. Un altre desafiament ha estat establir les bases reguladores i legals per a les empreses relacionades amb blockchain, amb l’objectiu de crear un marc que afavoreixi la innovació i protegeixi els inversors. A més, l’associació ha hagut de treballar en la col·laboració amb altres països i entitats per atraure talent i projectes internacionals a Andorra. L’associació Andblockchain continua amb el seu objectiu de convertir Andorra en un referent mundial en la tecnologia blockchain. Per aconseguir-ho, està treballant en la consolidació i estructuració de projectes nacionals i internacionals relacionats amb aquesta tecnologia. L’associació vol aplegar aquests projectes i donar-los suport per promoure la innovació i el desenvolupament econòmic a Andorra.

—Quines són les perspectives de futur per a l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer i com creus que afectarà la manera com les persones gestionen el seu patrimoni?

—Les perspectives de futur per a l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer són molt prometedores. Es preveu que aquesta tecnologia continuï guanyant adopció a mesura que més empreses i inversors reconeguin els beneficis que ofereix en termes de seguretat, eficiència i transparència. En el futur, es podria veure una major integració de les criptodivises i altres actius digitals en les carteres d’inversió tradicionals. En general, l’ús de la tecnologia blockchain canviarà la manera com les persones gestionen el seu patrimoni, oferint-los més opcions i un entorn més segur per operar en les seves transaccions financeres.