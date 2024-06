Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Pujada Arinsal 2024, que ha inclòs en el Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també, per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport, també ha inclòs el Campionat Nacional VHC. A banda, també era prova puntuable per al Campionat de la Lliga de Motorsport d’Occitanie Méditerranée i el Trofeu Pirineus. Parlem amb Toni Santacreu, director de les seccions esportives de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), d’aquesta Pujada i dels plans per aquest any.

—Primer de tot, voldria demanar sobre aquest esdeveniment, què és la diferència de l’any passat? Heu tingut més pilots, oi?

—La principal diferència és que aquest any per primera vegada acollirem tres campionats alhora: el de França, el d’Espanya i el d’Andorra. Això ens ha permès augmentar el nombre de pilots que han pujat a la sortida. Cap altre país té una prova que avaluï dos campionats de dos països diferents del seu sòl el mateix dia. Ja fa molts anys que tenim el Campionat de França. I ara el Campionat d’Espanya s’ha fet possible gràcies a les bones relacions de l’ACA amb la Federació Espanyola. Hem demanat una prova puntual per al Campionat d’Espanya d’Andorra, i ens l’han concedit.

—Quines són les condicions per participar la Pujada Arinsal?

—Els pilots paguen un dret d’inscripció: són 250 euros per cotxe. A més, tots els pilots han de tenir llicència andorrana, francesa o espanyola, que dona dret a participar en proves internacionals durant l’any.

—Ens interessaria saber, quin cotxe té més valor de tots els cotxes que participen?

—Aquí hi ha un cotxe dels històrics que és una barqueta italiana Osella, que corre el Joan Vinyers. Aquest cotxe havia guanyat proves del Campionat d’Europa de Muntanya fa quasi trenta anys. I ara s’ha restaurat i s’ha tret per aquesta prova, per tornar-la a fer córrer.

—El sents quan l’engeguis, et transporten les èpoques... Quins són altres pilots coneguts qui participen aquest any?

—Hi ha diversos pilots de molt nivell. Gerard de la Casa, d’aquí a Andorra, és un pilot mític de molts anys. Després hi ha Jean-Marie Almeras, preparador de Porsche. I per acabar hi ha el Javi Villa: és un pilot de Fórmula 1.

—Quines són les característiques tècniques de la carretera i quina és la velocitat màxima que s’ha aconseguit?

—La prova ha tingut com escenari la carretera CS-520 que porta a l’estació d’esquí d’Arinsal (Pal Arinsal Grandvalira Resorts), entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 km, un itinerari altament selectiu per la seva sinuositat i dificultat tècnica. Fins i tot abans de la primera corba, alguns pilots han accelerat fins a gairebé 200 km per hora. I al cim han aconseguit registrar 200 km/h.

—Quins altres esdeveniments teniu previstos aquest any?

—Bé, al setembre tenim el Ral·li d’Andorra. A més, tenim una altra pujada que farem a la Peguera al mes d’octubre. La idea seria de fer més pujades. Aquest any també a l’octubre anem amb una delegació d’Andorra al FIA Motorsport Games a València, que són com les olímpiques del món del motorsport.

—Aquest any heu tingut El Rallye de les Princesses... Tornaran l’any que ve?

—Ho vaig seguir tot amb el Comitè Olímpic Andorra i és un ral·li molt impressionant amb les parades en llocs magnífics, com castells, etc. Per la nostra part, que vinguin, ho considerem molt important, perquè introduïm un país de gent amb uns nivells de poder adquisitiu molt alts que potser no tenen ni idea d’on és Andorra ni que els hi esteu introduint. Aleshores, s’espera el Rallye de les Princesses aquí. També volem repetir l’Auto Tour 2022 amb la participació de cotxes mítics de 1951-1973 per valor de diversos milions d’euros.

—I finalment, com ha anat la Pujada Arinsal 2024 aquest any? Hi havia més apassionats de l’auto esport?

—He vist molta gent, hem tingut èxit. El president de la Federació Espanyola ha quedat molt feliç del Campionat d’Espanya aquí a Andorra. He parlat amb els pilots i m’han dit que estaven molt contents de venir a les proves a Andorra.