Nascut a Veneçuela fa 35 anys, però resident als Estats Units des dels cinc anys, Holland Lohse sempre ha sigut un enamorat del món circense. Amb 18 anys ja va començar a fer les seves primeres actuacions, i des de fa 10 treballa en la companyia del Cirque du Soleil. Enguany, és un dels protagonistes de l’espectacle ‘Sublim’.

—Com recorda la nit d’estrena de l’espectacle?

—Molt emocionant. Tothom ha treballat molt intensament durant molts mesos i crec que tots estem contents amb l’espectacle i amb el fet de compartir-lo amb la gent.

—Què ens pot explicar del seu personatge?

—Soc un dels maniquins del protagonista, el dissenyador de moda. Em podràs veure a la seva petita botiga i després prenent vida. Nosaltres expliquem la vida d’ell des del seu començament , d’on venia el seu passat, fins a l’actualitat.

—’Sublim’ és un projecte nou, però ja porta treballant anys amb la companyia del Cirque du Soleil.

—Sí, aquest espectacle és totalment nou i el vam crear per a aquesta edició del Cirque. Jo porto treballant per a ells durant deu anys, i sempre en espectacles diferents, com el que vam fer sobre The Beatles o Michael Jackson.

—Quan va començar a actuar?

—Vaig començar quan tenia 15 anys, fent gimnàstica com a esport competitiu. Ja més tard, amb 18 anys, vaig entrar en les actuacions del circ. Ara en tinc 35, així que ja fa un temps que estic per aquí [riu].

—Suposo que hi va haver algun factor determinant que el va fer enamorar del món circense.

—Va ser sobretot per l’impacte que té en la gent. Quan tenia 10 anys, vaig veure a uns nens fascinats amb tot el que passava en una actuació del circ, i em va canviar la vida. Em va obrir els ulls cap a aquest nou món i les seves disciplines. Des de llavors, vaig tenir el somni d’estar a l’escenari amb el Cirque du Soleil, i crec que interpretar personatges i donar-los vida em satisfà molt. Veure a l’audiència, com tothom somriu i s’encongeix... És per això que faig el que faig, i el motiu pel qual m’encanta actuar.

—Quin és el secret per preparar-se per un espectacle d’aquestes característiques.

—La passió i l’amor són els dos factors que treuen el millor de tu. Cada personatge és únic i diferent, així que simplement es tracta de trobar el que sents dins teu, treure-ho i donar-li la passió necessària per mostrar-ho.

—I l’hàbit clau?

—Necessites disciplina i mai perdre-la.

—Per acabar, parli’ns de com és el seu dia a dia.

—Normalment, em desperto, esmorzo i, amb la meva parella, entrenem l’espectacle del circ durant tres hores. També anem al gimnàs diàriament i aixequem pesos durant una altra hora, mentre que després ja ens centrem en qualsevol dels assajos que necessiti l’espectacle. Això poden ser dues hores més. A Les Veges fem dos espectacles cada nit mentre que aquí només en farem un.