Hugo Albino, més conegut com a W’WISE és un cantant i productor andorrà que fa set anys que està en el món de la música. En total, ha publicat tres àlbums, un mixtape, un EP i 12 senzills, els quals acumulen milers de reproduccions. No s’encapçala en cap gènere musical, sinó que aposta per l’experimentació i la variació d’estils a través de lletres profundes que sempre busquen deixar algun missatge. El seu darrer àlbum sota el nom de ‘TEHIMA’ es va publicar a finals de maig i el passat 6 de juliol va tenir l’oportunitat d’interpretar-lo al centre comercial Illa Carlemany.

—Per què decideix començar a treure música?

—Vaig començar a la música perquè necessitava expressar-me amb algú o alguna cosa que no portes prejudici sobre el meu pensament o les meves emocions, com una mena de psicòleg amb qui puc parlar quan vull i quan ho necessiti. Sempre m’ha agradat la música, des que vaig néixer, he crescut entre músics i a la família sempre m’han insistit molt amb això, ja que sempre m’han dit que tinc molt potencial i creativitat. Llavors vaig decidir treure el que sempre m’ha agradat fer i escoltar.

—Quines han estat les seves influències musicals per crear cançons?

—Parlant d’influències musicals, la veritat és que en tinc moltíssimes perquè escolto molta música i molt variada. Puc inspirar-me del rap francès com de gòspel americà, però la influencia més gran que he tingut present, és la música francesa de ‘quartier’, molt rap dur. Ara mateix m’inspira TIF, ZKR o inclús SCH, però també m’he inspirat molt de Kanye West, Damso, India Martínez i Sofiane Pamart.

—Aquestes influències han variat molt des que va començar?

—Han variat moltíssim, ja que com he dit m’inspiro de moltíssima música variada i òbviament cada dia hi ha música nova i noves influències a descobrir. Llavors si, han canviat, però sempre he resguardat les meves prioritats parlant d’influències.

—En què s’inspira per escriure?

—Bàsicament, m’inspiro de tot el que he viscut i el que visc diàriament, però també m’inspiro moltíssim de tot el meu entorn social; és a dir, m’agrada molt escoltar la gent i veure com actua per realment descriure i parlar de la societat. Soc algú molt exigent en termes d’escriptura, ja que m’agrada realment transmetre emocions i sentiments, llavors intento ser el més aplicat possible per arribar a explicar el meu punt de vista social i personal sobre la meva vida.

—Sobre l’àlbum,TEHIMA, el qual ja porta gairebé un mes i mig publicat, quin feedback ha rebut fins ara per part del públic?

—Sincerament, ha sigut brutal tots els missatges que he rebut parlant de ‘TEHIMA’. Estic molt orgullós del meu treball com a productor i com a artista, ja que tenia un propòsit amb aquest àlbum i gràcies al retorn públic m’he adonat que ho he aconseguit com volia. Òbviament, sempre es pot millorar perquè em queda moltíssim camí per davant i moltes coses per aprendre, però el que ja tinc fet fins ara, i sobretot ‘TEHIMA’, ha tingut i continua tenint un feedback al·lucinant i molt bo.

—Fa pocs dies va presentar el treball a l’Illa Carlemany. Com es va sentir durant l’actuació i quina valoració fa?

—Ha sigut una experiència impressionant perquè per primer cop he actuat al centre comercial més gran i important del país. No m’esperava que hi hagués tanta gent, però és que va ser al·lucinant com tothom gaudia amb mi, apreciava el treball i la música. La veritat és que no estava gens nerviós, ni res, estava molt ansiós per actuar i cantar, m’ho he passat increïblement bé. Aprofito per donar les gràcies a tothom i sobretot agraeixo moltíssim l’oportunitat que m’han donat i espero que es repeteixi en gran.

—Entenc que com a tot cantant li agrada ser escoltat. Es fixa molt en les reproduccions de les seves cançons o no és un tema que l’obsessioni?

—Si et soc sincer, és una font de motivació els números perquè encara que només siguin això, números, descriuen el retorn de la gent i l’impacte rebut. La veritat és que no m’importen gaire perquè no tenen gaire importància i no m’hi fixo molt ,però sempre s’han de tenir una mica en compte. A hores d’ara, el que m’interessa és el fet d’arribar a transmetre les emocions i arribar a impactar al públic amb el meu art.

—En què està treballant ara mateix? Quin és el següent pas?

—Ara mateix estic preparant el pas més gran que faré a la música. No puc parlar-ne mot, però estic en alguna cosa molt grossa per revolucionar el panorama artístic. Estic buscant noves vibres i nous estils que encara no he provat, perquè fins ara ja he provat una gran varietat d’estils, però sempre busco sortir de la meva zona de confort per superar-me. Des del principi ho tinc molt clar, només jo puc ser el meu pitjor enemic i competeixo contra mi mateix des de l’inici, no m’importa la competència ni les rivalitats. Em comparo amb mi mateix i vull superar-me a mi a cada pas que faig a la música i al panorama artístic i personal.