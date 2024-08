La plaça Guillemó d’Andorra la Vella acollirà avui, a les 23.30 hores, el concert de Miki Núñez, artista català que arriba per segon any consecutiu al país després d’haver actuat l’any passat en la Festa Major d’Escaldes-Engordany. Núñez ha encetat enguany la seva nova gira, sis anys després d’haver-se donat a conèixer pel gran públic arran de la seva participació a ‘Operación Triunfo’. Una gira que servirà també com a tret de sortida de la publicació del seu quart disc, previst el llançament per a finals d’aquest mateix estiu.

—El passat 12 de juliol va estrenar el seu nou tema, ‘Tiraria enrere’. Què ens pot explicar sobre ell?

—La cançó va sorgir arran de treballar a l’estudi amb el Genís Trani i l’Alex Pérez, a més d’amb la meva parella i el meu germà. La idea era fer una continuació de ‘Gelat’, la qual parlés sobre l’estiu, què va passar després..., una mica en aquesta línia. És un so molt més fresquet, més estiuenc, però sempre amb les referències mediterrànies que ens agraden com són les trompetes, el pop alegre i feliç, etc.

—Un tema que formarà part del seu quart àlbum, juntament amb l’altre que ja ha sortit, ‘Dins del meu cap’.

—Correcte. Crec que el disc sortirà per a finals d’estiu, o almenys això espero, i les altres cançons ja estan preparades, ja estem pensant en la portada... Està tot preparat per sortir quan sigui el moment. Recordeu que serà un EP completament en català, amb la idea de tornar a allò que he fet tota la vida: compondre cançons per a les Festes Majors i per passar-ho bé, tot i que és cert que també hi haurà alguna balada més introspectiva. Ha sigut un procés de composició i creació molt llarg, en el qual he intentat decidir què volia fer i com volia explicar-lo. Crec que serà molt maco i potser el més personal fins a la data.

—Precisament, ara arriben a Andorra la Vella amb la gira que donarà peu a la sortida de l’àlbum.

—Els concerts estan anant molt i molt bé. Estem molt contents i la veritat és que allà on anem la gent omple els espais, balla les cançons i les canta. És increïble veure com després de tants anys, des del 2018 que vaig estar a ‘Operación Triunfo’, la gent continua escoltant la meva música i venint als concerts. Estic molt feliç d’anar de colònies amb els meus amics cada vegada que anem de concert [riu].

—Tornen als escenaris després d’uns mesos de pausa.

—Després d’aquesta pausa que hi ha hagut per la tercera edició d’‘Eufòria’, tornar als escenaris està sent increïble. A més, cantem les cançons noves que encara no han sortit, i la gent agraeix molt el fet d’escoltar cançons en primícia. A Andorra també donarem alguna [riu].

—Què pot esperar el públic andorrà del concert d’avui?

—Un concert alegre, divertit, per passar l’estona i intentar que s’oblidin dels problemes del dia a dia. Amb algun moment introspectiu i de reflexió, òbviament, però sobretot serà un concert ballable i amb una cosa que trobo a faltar en el moment actual de la indústria musical: una banda. Jo porto la meva pròpia banda, de músics i instruments en directe, la qual cosa crec que és la gràcia d’anar a una plaça o a un lloc a veure a un grup i que no sigui la mateixa sensació que escoltar-lo a Spotify.

—Abans parlava dels sis anys que ja han passat després de la seva sortida d’'Operación Triunfo'. Imagino que el camí no ha sigut sempre fàcil en aquest temps.

—Totalment. És una carrera plena de dalts i baixos, amb molts canvis, però sempre mantenint l’essència que ens fa diferenciar-nos una mica de la resta. L’altre dia, el Lildami comentava que la seva carrera era una muntanya russa i que ell havia passat per totes les fases, per tant, ja sabia com enfrontar-se a cada moment. Ara estem en un moment en què hi ha un altre tipus de música i no és la que faig, però crec que poden conviure igualment. És cert que potser està més de moda el que jo no faig, tot i que nosaltres estem molt contents perquè és el que et deia abans, és la gira més gran i més llarga que hem fet. Això vol dir que estem fent les coses bé i que la gent vol gaudir de la nostra música.

—Sempre diuen que una de les coses que més afecten els artistes són els números.

—La veritat és que, en el meu cas, els miro poc. Hi ha vegades que els números d’una cançó són altíssims, i després arribes al concert i la gent no se la sap. I també passa a la inversa, les xifres són baixes a plataformes i en directe ho peta. On està la veritat dels números llavors? [riu].

—Al llarg d’aquests anys l’hem pogut veure també en altres facetes, com per exemple presentant el programa musical ‘Eufòria’.

—Em fa molt feliç presentar ‘Eufòria’. Ja són tres edicions i és un aprenentatge constant, gràcies en part a la Marta Torné. És la meva mestra, la meva germana, una persona a la qual estimo moltíssim. Hem creat un vincle que crec que es veu que travessa la pantalla i estic molt content de compartir-ho amb ella. T’he de dir que sí que m’imaginava en aquesta faceta de presentador perquè vaig estudiar interpretació durant molts anys i m’agrada molt parlar davant de la càmera i comunicar. Als treballs de grup sempre era jo qui li deia a cadascú el que havia de fer [riu].

—El veurem en la quarta temporada?

—Espero i desitjo que tornin a escollir-nos a la Marta i a mi per presentar-la, perquè no em puc imaginar una dupla millor [riu]. Encara no sabem res.

—Aquest any també s’ha deixat veure a la nova sèrie de TV3, ‘Jo mai mai’.

—Estic molt content també d’haver-hi participat. Vaig fer els càstings per veure si sonava la flauta i sembla que els vaig agradar. A més, la Clàudia Riera és andorrana, així que mira quina casualitat [riu]. Va ser tot un procés d’aprenentatge i tant l’Uri Garcia, el director, com la Clàudia em van ajudar moltíssim. A més, tots els meus companys són grans actors, i jo estava allà una mica amb el ‘síndrome de l’impostor’. Crec que ha quedat un projecte molt vistós i repetiria sense cap mena de dubte.

—La segona temporada és gairebé una realitat confirmada, així que la darrera pregunta ja s’imagina que és inevitable...

—[riu]. La veritat és que no ho sé si hi podré participar. He escoltat algunes possibles dates de rodatge i si realment són aquestes, veig complicat programar els dies de gravació amb tota la feina que em ve després de l’estiu. Espero que sí, però si és que no ja tornaré a la tercera temporada [riu]. El que sí que estic segur és que hi haurà segona temporada perquè a la plataforma de 3Cat ha funcionat molt bé.