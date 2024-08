Una lesió el va fer allunyar-se del trial, esport del qual era la gran promesa nacional, però Oriol Pi va fer el pas a la bicicleta i ja s’ha convertit en un referent del país. Serà un dels set andorrans que participarà en els Campionats del Món UCI de BTT, i amb ell parlem sobre aquest esdeveniment, el pas al ciclisme de competició i el curs que ha tingut.

—No fa ni un any va passar de ser una gran promesa nacional del trial a la bicicleta per les lesions, com ho digereix?

—Necessitava un canvi d’aires en la meva vida. Després de més de 15 anys de dedicació absoluta al món del trial necessitava buscar noves motivacions i nous objectius.

—Quin va ser el punt d’inflexió?

—Com has dit, sobretot les lesions. Són períodes molt durs en els quals et qüestiones les coses i fas una valoració. En el meu cas, vaig buscar noves motivacions i la bicicleta va ser una d’elles.

—Vostè mateix ha dit portar el gen competitiu, així, l’objectiu sobre la bicicleta és el mateix que amb la moto?

—Sí, ara tot just estic acabant la meva segona temporada. Hi ha molta feina encara per fer per a poder arribar on m’agradaria, però en soc molt conscient i ho afronto amb il·lusió i ganes.

—Era una opció ‘real’ o va acabar a la bici per similituds amb la moto?

—Una cosa va portar l’altra. Per preparar-me per competir amb moto agafava la bicicleta i arran de l’última operació vaig realitzar tota la fase de recuperació a sobre d’una. Com que el factor tècnic en BTT és molt important, la gent del meu entorn em va dir que provés de competir, i aquí estic ara.

—Amb només un any a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ja ha fet grans resultats, com un top10 a la general de la Copa Catalana Internacional o 14è en el Campionat d’Espanya de ‘Short-Track’. Quina valoració en fa des de la seva arribada al ciclisme de competició?

—Doncs molt positiva, ara fa tot just un any que competeixo de manera internacional gràcies a la FAC, en la qual em van donar l’oportunitat. Competint a proves de nivell he pogut estar a la sortida amb els millors corredors del planeta i això fa que agafis experiència i rodatge en aquest món. Aquest any, però, m’ha penalitzat el fet de no tenir punts UCI, ja que sobretot al principi de temporada m’ha tocat sortir sempre a última fila i sempre costa una mica d’avançar. No obstant això, ja en aquesta recta final he anat escalant rànquing i els resultats han estat més rellevants.

—El seu creixement en aquest esport està sent exponencial, on creu que està el sostre?

—Doncs el temps dirà. Per part meva estic posant tot l’esforç i ganes possibles per intentar arribar al màxim possible, cada dia busco ser una mica millor que ahir. Objectivament parlant, amb l’entrenador comentem que encara tenim força marge de millora perquè encara fa relativament poc que m’hi dedico i estic competint amb gent que porta tota la vida sobre una bicicleta.

—En una entrevista fa uns mesos per aquesta mateixa casa va dir que el principal objectiu per aquest any era participar en els Campionats del Món UCI de BTT, i serà un dels set andorrans que hi prendran part, en el seu cas en ‘Cross-Country’.

—La veritat és que és tot un orgull poder representar el teu país en l’esdeveniment més gran del món del ciclisme. També suposa un compromís molt gran i una dedicació absoluta.

—Es marca algun objectiu per aquesta cita?

—Sincerament, aguantar el màxim possible. És un Mundial i hi ha els millors ciclistes de cada país, el nivell serà altíssim. Completar totes les voltes del circuit seria tota una victòria la veritat.

—Fa unes setmanes, un dels tricolor que també anava a participar va decidir deixar de competir per falta de motivació. Com es pren una notícia d’aquest caire un company de professió?

—Doncs em va saber molt greu la veritat. Amb l’Àlex tenim molt bona relació i una notícia així fa mal. Venim dels mateixos orígens en el món del motor i puc entendre la seva situació. És un esport molt dur i de vegades gens agraït sobretot pel tema de les lesions.

—Quina valoració fa del curs?

—Aquest any ens hem centrat a córrer XCO per poder preparar el Mundial el màxim de bé possible. He corregut quatre de les set proves de Copa Catalana, en la qual he aconseguit una 10a posició de la General d’Elit d’uns 150 corredors. Pel que fa al Campionat d’Espanya, fa relativament poc vaig córrer en ‘Short-Track’, assolint una 14a posició general molt positiva. Com he dit anteriorment, per ser la meva primera temporada de XCO estic content amb els resultats en els diferents campionats, però soc superconscient que hem de continuar picant pedra de valent.

—Quins objectius té abans de tancar l’any?

—Fer-ho al màxim de bé possible en els Campionats del Món.

—I a llarg termini?

—Centrar-me en els Jocs dels Petits Estats de l’any vinent a Andorra i pujar rànquing a nivell internacional.