Al cor de l'Ariège, als peus dels Pirineus, Foix, simbolitzada per les tres torres del seu castell comtal, combina la qualitat de vida d'una prefectura amb els avantatges de la proximitat immediata a grans ciutats com Toulouse, Carcassone, els Pirineus, Andorra i Espanya. El castell de Foix, del segle X-XV, erigit sobre la seva majestuosa roca, va ser residència dels comtes de Foix, entre ells, el genial Gaston Fébus (1343-1391). Avui en dia, Foix juga un paper important en l'organització del teixit econòmic de la vall de l'Ariège. El centre de la ciutat, de caràcter medieval, és un veritable pol comercial, amb 641 establiments comercials i de serveis que representen prop de 8.000 llocs de treball.

Parlem amb Marine Bordes, la primera dona que és alcaldessa de la ciutat.

Com és la seva ciutat avui? Quins són els principals sectors econòmics de Foix?

Des de fa uns quants anys, busquem l'equilibri entre el comerç del centre històric i les zones empresarials. És una aposta guanyadora perquè ara podem presumir d'una bona dinàmica comercial. Els comerços del centre històric medieval de Foix són variats: artesania, alimentació, restauració, roba i decoració de la llar són els principals actius i contribueixen a l'atractiu i l'animació de la ciutat. Els colorits mercats dels dimarts i divendres al matí, amb el seu ambient únic, ofereixen productes locals, gastronomia i artesania.

Les zones d'activitat desenvolupades a les entrades del municipi acullen comerços i artesania, però també tenim activitat industrial, com per exemple, Vitesco, que produeix ordinadors per a motors d'automòbils i té prop de 400 treballadors.

Finalment, com a ciutat prefectura, Foix disposa de nombrosos serveis públics per a les necessitats de tots els usuaris del departament.

Té estadístiques sobre els turistes que visiten la seva ciutat?

Foix combina l'autenticitat del seu nucli antic amb els testimonis medievals, la diversitat de les seves botigues i la qualitat del seu entorn natural privilegiat. El lloc turístic més popular de l'Ariège, el castell de Foix i el seu museu, acullen 112.000 visitants cada any.

L'assistència del mes d'agost, per exemple, ha augmentat gairebé un 8% respecte a l'agost del 2023 i és una bona notícia. Fins i tot vam experimentar un pic d'assistència el passat 14 d'agost! La majoria dels turistes que visiten Foix són francesos, mentre que els visitants estrangers representen gairebé el 20% i em plau dir que els turistes espanyols són els més nombrosos. Per descomptat, també rebem turistes d'Andorra, que representen una mica més de l'1% dels visitants del castell. Però cal assenyalar que molts turistes que visiten Ariège també van a Andorra.

Quins esdeveniments culturals i esportius tenen lloc a la ciutat?

Gràcies a la riquesa de la seva vida associativa, Foix acull nombrosos esdeveniments musicals i colorits, així com una varietat d'activitats esportives, culturals i d'oci. Durant tot l'estiu, després de la "Fête de la musique", se succeeixen festivals emblemàtics: cinema, música tradicional, jazz, música africana, espectacles històrics i concerts. Del 30 d'agost a l'1 de setembre tenen lloc les Grans Festes de Foix amb els tradicionals focs artificials llençats des del castell.

A més, Foix també es beneficia d'un entorn preservat que permet realitzar tota mena d'esports i activitats d'oci a l'aire lliure: des de simples "randonées" i passejades a cavall o BTT fins a l'emoció d'un descens en aigües tranquil·les o aigües braves, o fins i tot, l'embriaguesa d'un vol en parapent per sobre de la vall.

Si parlem de gastronomia, què pot oferir Foix als seus turistes?

Uns 55 restaurants estan oberts a Foix. Ofereixen una cuina variada per a tots els gustos. Però, per descomptat, tenim la nostra famosa salsitxa de fetge, coneguda per la cançó infantil: «il était une fois dans la ville de Foix une marchande de foie qui disait ma fois, c'est bien la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix».

Com ha canviat el nivell de vida durant aquest any?

Encara no tenim informació suficient per al 2024, però en conjunt, la renda dels habitants de Foix és superior a la de la resta del departament, i propera al nivell regional. Alhora, mentre que el mercat immobiliari va experimentar un període d'estancament el 2023, la tendència s'inverteix per al 2024 amb un repunt clar. Els preus de l'habitatge només han augmentat lleugerament, amb uns preus per metre quadrat que continuen sent atractius, amb una mitjana de 1.330 €/m2 per a un pis i 1.460 € per a una casa.

Quins són els principals projectes per a la ciutat avui en dia?

Estem treballant de valent en la renovació urbanística del nucli històric medieval de Foix: embelliment d'espais públics i ecologització, organització del trànsit, desenvolupament de les entrades a la ciutat però també, reconquesta d'habitatges. S'estan duent a terme accions de renovació o demolició/reconstrucció d'habitatges antics per oferir un habitatge de qualitat.

Quins són els plans d'inversió de la ciutat per al 2024?

Des del 2019 hem fet importants inversions en millora d'habitatges, mobilitat, serveis de proximitat i també equipament esportiu. La prioritat per a l'any 2024 és la preparació dels campionats del món de caiac de canoa júnior i sub-23 que tindran lloc el 2025.

Foix col·labora amb les universitats d'Andorra i Espanya?

El centre universitari de Foix acull entre 400 i 450 estudiants (d'arreu de França i de l'estranger), matriculats a la Universitat Jean Jaurès de Toulouse. Compta amb tres centres de formació universitària especialitzats i reconeguts al voltant dels àmbits de geografia, ordenació territorial, medi ambient, turisme sostenible, tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a les professions turístiques i educatives, així com a la formació professional i contínua.

El centre universitari va participar en un projecte de turisme transfronterer amb Catalunya. Òbviament, hi estic molt a favor i espero que es puguin desenvolupar altres projectes i intercanvis.

El castell de Foix hauria d'estar inclòs en la llista de llocs de la UNESCO. Quan podria passar això i quina importància té per a la imatge de la ciutat?

Estic especialment orgullosa de poder participar en els treballs de registre davant de la UNESCO de la nostra història comuna amb Andorra. Naturalment, esperem que es reconeguin les nostres especificitats i els vincles que encara mantenim amb Andorra, gràcies sobretot al nostre agermanament i les nombroses iniciatives que duem a terme amb els joves. Ens sentim honrats per la visibilitat mundial de tal inscripció, i hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per estar a l'altura de tal distinció.

Ens pot parlar una mica de vostè? Quines són les seves aficions?

Vaig ser elegida alcaldessa el 3 d'octubre del 2023, i estic orgullosa de ser la primera dona alcaldessa de la ciutat. Els meus antecedents esportius inclouen parapent, escalada, handbol i esquí. Encara nedo. M'encanta viatjar, el teatre, els museus, tocar el piano i cantar.

Va sovint a Andorra? Té algun vincle amb el país?

Des d'un punt de vista totalment personal, la meva família sempre ha tingut vincles molt forts amb Andorra. El meu avi, arquitecte a Foix, va construir el Lycée Compte de Foix a Andorra, la clínica Meritxell, l'hotel Llop Gris i molts altres edificis.

L'acompanyava sovint a les obres i Andorra va esdevenir el meu espai de joc per esquiar i volar lliurement. Sempre he estat molt lligada a aquest bonic país!