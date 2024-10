Jessica Exposito és una de les principals especialistes en educació de zumba, la companyia de dansa i fitness de marca més gran del món, amb més de 15 milions de participants en més de 180 països. Aquest dilluns impartirà una classe al centre termolúdic de Caldea, amb el mateix objectiu de sempre: transmetre als altres tot el seu amor per aquesta disciplina de ball.

—Jessica, va ser una de les pioneres del Zumba a Espanya i a escala internacional. Com va ser el seu primer contacte amb aquesta disciplina i què la va motivar a convertir-se en instructora?

—Estic vinculada al món del fitness des que tinc 15 anys, amb el gimnàs familiar en què impartíem diferents disciplines: aeròbic, ‘step’... Em vaig anar formant, alhora que vaig estudiar Educació Física a la Universitat de Barcelona. Amb 18 anys vaig guanyar un dels concursos en què em vaig presentar i durant tot aquest temps he continuat creixent i aprenent dia rere dia. He viatjat per més de 60 països, i el 2005 vaig crear Batuka després de ser escollida com a entrenadora a l’acadèmia d’Operación Triunfo.

—Parli’ns sobre Batuka. Possiblement un dels èxits més especials de la seva carrera.

—Es tractava d’un format fitness amb balls llatins i amb ell vam vendre diversos DVD, vam ser disc d’or, de diamant... A més, vam tenir el nostre propi rècord Guinness fent que més de 600.000 persones ballessin alhora a Barcelona. Quan va finalitzar el meu contracte, el 2011, vaig començar a treballar per a Reebok com a ambaixadora i el 2013 ja vaig començar amb Zumba Education Specialist, un curs per a futurs instructors en el qual vaig crear la sessió de flamenco flow. Han estat molts anys com a educadora.

—La seva carrera ha estat marcada per l’expansió del Zumba, tant a Europa com en altres continents. Quin creu que ha estat el factor clau perquè aquesta disciplina s’hagi convertit en un fenomen global?

—Una classe de zumba ha de tenir tres característiques importants: ha de ser efectiva, divertida i senzilla. Independentment del nivell tècnic previ, és una activitat lúdica que barreja la música i el ball amb un vessant més social. El fet que sigui per a tothom fa que sigui molt popular. Són músiques molt comercials, amb coreografies no gaire complexes, les quals fan que tothom surti de la classe amb una sensació d’èxit. És cert que també és important trobar un bon instructor que et transmeti la motivació i t’ensenyi correctament la coreografia [riu].

—Ha treballat com a formadora d’instructors i ha participat en esdeveniments internacionals de gran magnitud. Com ha evolucionat el Zumba des dels seus inicis fins a l’actualitat?

—He tingut l’oportunitat de viatjar molt i viure el fitness de diferents maneres. Malgrat que aquesta sempre sigui la mateixa, la resposta canvia segons el lloc. S’ha d’entendre a la gent, tenir una mica de psicologia, saber què els està agradant... Sobretot, fer-ho amb molt d’amor, molta energia, professionalitat i preparació. Des dels seus inicis, el zumba ha anat afegint ritmes, novetats musicals... Estem sempre actualitzats: salsa, merengue, música dels 80, country, hip-hop, etc. La varietat de ritmes fa que sigui molt popular i a cada època es van afegint altres disciplines com aquazumba i zumba step.

—En la seva trajectòria, ha combinat el fitness amb la música i la dansa. Quin paper creu que juga la música en l’èxit d’una classe de Zumba?

—La música crea emocions i és una eina importantíssima del nostre treball. Expressem emocions a través de la música i és molt important per connectar amb la gent, no podríem viure sense el que ens transmet la melodia en una classe. És una part essencial.

—Aquest dilluns impartirà una sessió especial a Caldea. Què ens pot avançar sobre aquesta activitat? Hi haurà alguna novetat o característica especial que la diferenciï d’altres sessions que ha dirigit?

—Estic molt feliç de venir a fer aquesta classe a Caldea i la faré amb tot l’amor del món. Soc molt professional en la preparació del meu treball i tinc preparada una llista de reproducció amb ritmes llatins, però també flamencs. Ballarem música dels 80, en parelles, per grups... Tinc tota la il·lusió del món per estar a Caldea i gaudir de les seves instal·lacions.

—Caldea és un centre termal icònic. Com adapta una sessió de Zumba en un entorn tan particular i diferent de l’habitual?

—L’objectiu és que la gent s’ho passi genial i que incloguin les classes de ball en la seva graella d’activitats. Estic molt feliç que hagin comptat amb mi perquè tots els seus clients puguin gaudir de la classe. A més, em podré relaxar abans de tornar a Barcelona per volar a Londres aquest mateix dia. El dia de balneari no me’l treu ningú [riu].

—El Zumba ha demostrat ser una disciplina accessible per a persones de totes les edats i nivells. Com s’assegura que en les seves classes tothom se senti integrat i motivat, independentment del seu nivell físic?

—El fet que hi hagi diferents ritmes musicals per a diferents edats i gustos fa que es pugui abastar un públic molt ampli. Hi ha alguna coreografia que pot tenir passos complexos, però hi ha d’altres més senzilles que la gent gaudirà igualment. El paper de l’instructor és motivar a qui no li surti el pas i fer-li entendre que tot és pràctica i l’important és gaudir. El zumba és com una festa i en ella no fa falta perfecció tècnica. Amb aquest missatge fem que tothom se senti còmode.

—Ha estat reconeguda internacionalment i ha col·laborat amb grans marques i esdeveniments de fitness. Quins són els pròxims desafiaments o projectes en els quals està treballant per continuar innovant en la seva carrera?

—El meu objectiu és continuar treballant amb la família zumba, continuar amb el projecte XT29 que faig amb el meu germà José, els entrenaments funcionals personalitzats i grupals... Estic també en un projecte que em fa molt feliç i en el qual continuo treballant, que és la creació conjuntament amb el Govern d’Aràbia Saudita d’un programa fitness, de moment només per a dones, perquè s’iniciïn en l’activitat física i facin esport. Ja s’ha obert el primer gimnàs a Riad, amb ritmes i danses àrabs. És un desafiament, però és molt bonic. També tinc al cap obrir la meva pròpia plataforma en línia per desenvolupar classes de zumba i entrenaments.

—El benestar físic i mental ha pres més rellevància que mai en els darrers anys. De quina manera creu que el Zumba contribueix a millorar la qualitat de vida de qui el practica?

—El ball és beneficiós per a la salut mental i física de tothom. Amb ell, alliberem hormones de la felicitat. Soc de les que pensa que fer qualsevol mena d’exercici és dedicar-se temps a un mateix, ja que amb l’esport la qualitat de vida millora. Et sents més fort, àgil i resistent. En una classe de zumba sues els problemes i els veus d’una altra manera, és una teràpia tant per als alumnes com per als que ens dediquem al sector.

—Per aquells que encara no han provat una classe de Zumba, què els diria per animar-los a sumar-se a aquesta disciplina? Què poden esperar d’una classe amb vostè?

—Prometo diversió i suar o brillar, com dic jo. Independentment de si han provat una classe o no, m’ocuparé que gaudeixin, que se sentin inclosos i motivats, i que els vingui de gust fer qualsevol tipus d’exercici. Serà una sessió plena de diversió, ball i exercici amagat [riu]. .