Sergio Puig, director de la Setmana de la Moda Mediterrània, ha participat com a ambaixador de la moda espanyola al BRICS+ Fashion Summit. La cimera es va celebrar a Moscou del 3 al 5 d’octubre, i va reunir més de 100 països d’Europa, el sud-est asiàtic, Àfrica, l’Orient Mitjà, l’Amèrica Llatina, així com els estats insulars de l’oceà Pacífic. Li vam demanar la seva opinió sobre el paper dels BRICS en el desenvolupament de la indústria de la moda, les noves tendències de la moda, així com sobre la propera Setmana de la Moda de València, la qual tindrà lloc al novembre.

—És la primera vegada que participa al BRICS+ Fashion Summit? Quines són les seves impressions sobre aquest esdeveniment?

—Sí, és la primera vegada que estic aquí a Moscou, a Rússia, i és impressionant com s’està movent la moda, com s’està movent la ciutat, com ens ha tractat la gent. La veritat és que és meravellós i és de vital importància que hi hagi una plataforma com la que teniu aquí i que sigui tan global, que uneixi tantes cultures.

—Quins temes globals relacionats amb la indústria de la moda es van tractar a la cimera?

—Vaig participar en dues sessions de panells dedicades a temes actuals de la moda. La primera es va anomenar ‘Armari núvol. Provant el que és irreal’, en què vam parlar de les oportunitats i els reptes que les noves tecnologies aporten a la indústria de la moda. La segona sessió ‘Això no és un luxe, sinó una necessitat!’ es tractava d’una visió privilegiada de la indústria del luxe, la qual es va centrar en com redefinir el concepte de luxe per fer-lo més accessible i rellevant al mercat actual. La segona sessió també va comptar amb Rene Barrera, director de la Fashion Week d’El Salvador; Marie Claire Fontaine, directora de la Setmana de la Moda de Panamà, i les dissenyadores de Rússia Alexandra Serova, Svetlana Shatunova i Ksenia Podvalnaya.

—L’acte també va acollir l’Exposició Internacional del Patrimoni, en què la marca espanyola Maison Mesa va presentar una selecció dels seus models, destacant la tradició i la innovació espanyoles. Em podria explicar la història de la marca, quant temps fa que existeix?

—Maison Mesa és una marca espanyola que té al voltant de 8-10 anys i el seu director creatiu és Juan Carlos Mesa. Fa més de 25 anys que es dedica al disseny i a l’estil de la moda, treballant amb grans marques com Agatha Ruiz de la Prada, Deplozo, Cortefiel, Blanco o Harper’s Baazar. A més, va participar en passarel·les nacionals i internacionals com el Carousel del Louvre de París, la Setmana de la Moda de Milà, la de Nova York, la de Moscou i les que es van celebrar a països com la Xina, Colòmbia, Mèxic, Alemanya, Sri Lanka, Suïssa, Albània, Geòrgia, Romania… No només és un dissenyador de roba i sabates, sinó que també dissenya complements (ulleres, bufandes, bosses i barrets). A més, és autor de decoracions per a sessions de DJ, teatres, publicitat, cinema, exposicions i instal·lacions. Avui en dia la seva marca està molt present per tot arreu a Espanya.

—Expliqui’ns les seves impressions de la Setmana de la Moda de Moscou…

—Amb més de 1.000 propostes de disseny per a 80 desfilades, aquest esdeveniment és un dels més importants d’Europa. El seu impacte a la cimera va ser clar, reflectint la necessitat de renovació i diversitat de la indústria global. Amb la participació de més de 200 experts internacionals, el BRICS+ Fashion Summit s’ha consolidat com una plataforma important per a l’intercanvi d’idees, la col·laboració i la promoció de nous talents en la indústria de la moda.

—Quina col·lecció li ha agradat més?

—M’agrada el producte ‘made in Spain’, però la veritat és que em van sorprendre les col·leccions provinents des de Ghana, Equador, Perú, Zimbàbue… Totes les que vinguin aquí des de qualsevol lloc del món són meravelloses.

—En què es diferencien els esdeveniments de la indústria de la moda a Europa dels que veuen aquí a Moscou?

—Aquí la major evidencia que hi ha és la combinació de cultures, que puguem veure tota classe de moda i tota classe de cultures. Em sembla espectacular i, a més, el fet que estigui succeint aquí m’encanta. Estem treballant en una plataforma internacional, expectants per com surti el projecte, però segur que avui en dia és molt més fort que abans.

—Espanya organitza també aquests tipus d’esdeveniments, oi?

—Sí, tenim diverses plataformes a Espanya: n’hi ha a Madrid, a Barcelona… València comença el seu tercer any. L’any passat van consolidar la marca fent una desfilada emblemàtica a la plaça de la Verge de la marca Isabel Sanchis i aquest any treballarem en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El que cerquem és la fusió de l’arquitectura amb la moda i l’art.

—Com veu el desenvolupament de les tendències de la moda?

—Al final, és que la moda és per a tots els públics. I la moda ha funcionat i funcionarà.

—I si parlem de la col·laboració en un futur, vostè voldria convidar a alguns dissenyadors a València?

—Sí, per descomptat. A part hem fet molt bones relacions amb molts d’ells i la nostra plataforma és una plataforma que és internacional. Per exemple, aquest any ja tenim representació de sis països llatinoamericans, però bé, també tenim representació a Malàisia, Xina, Turquia... Estan molt interessats a estar en València.

—De moment no han participat?

—No, de moment, no.

—És a dir, vostè pot ser la primera persona que fa aquest pont?

—Sí, pot ser l’entrada a Europa d’aquestes marques.

—I quan podria ser?

—Bé, nosaltres tenim la següent edició, ara ben aviat, a València del 15 al 16 de novembre, però ja seria l’any que ve i segur que hi haurà moltes marques.