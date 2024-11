Avui se celebra el segon dia dela catorzena edició del Saló del Videojoc d’Escaldes-Engordany, el qual enguany cerca apropar els jocs i la diversió a tothom amb una millor habilitació d’espais pensat en la inclusivitat. Per aquest motiu, i amb el focus posat en la competició de Gran Turisme 7 com a un dels principals atractius, parlem amb Kevin Sanches, pilot de carreres virtuals de l’ACA Club, assistent a la cursa de l’esdeveniment i quatre vegades campió nacional.

—Abans de tot, quant de temps fa que condueix en sim Racing i com funciona la secció acadèmica de l’ACA Club en la qual es troba?

—Tinc 25 anys i vaig iniciar el meu camí en el món de les carreres virtuals des de fa uns quants anys. Ara bé, porto competint seriosament des dels anys 2017 o 2018. A l’Automòbil Club d’Andorra porto ara un any, després d’haver realitzat alguna parada en les competicions. De fet, l’any passat vaig estar conduint fins al setembre, i ara fa un parell de mesos que he tornat als volants. Pel que fa a la secció de l’ACA eSports Academy, entrenem quatre hores per setmana amb un entrenador esportiu, a més de comptar amb un telemetrista, el qual a falta del ‘coach’ principal, ens ajuda molt en temes de regular el cotxe, ja que és com un altre tècnic.

—Compta amb un gran palmarès, amb diversos primers llocs durant els anys. Quina ha estat la seva cursa més complicada i la que recorda amb més afecte?

—La més difícil la de l’any passat. El fet de no haver-la guanyat, a banda d’enfrontar-me a un pilot autèntic que vaig poder conèixer en persona i sumat que em van empènyer fora de la pista, ho va complicar molt tot. Vaig acabar en segona posició, després de venir de guanyar quatre anys de manera consecutiva i la cinquena no va poder consumar-se. D’altra banda, les que recordo amb més estima, òbviament, serien totes les que vaig poder vèncer; és a dir, el 2018, 2019, 2020 i 2022 (ja que entremig es va aturar per la Covid), però si hagués d’escollir una seria la d’inicis del 2020. En canvi, la d’enguany era el primer cop que corria amb l’ACA i he vingut amb moltíssimes ganes, per això també és especial. Però em quedo amb la del 2020 perquè va venir la meva parella a veure’m juntament amb un grup d’amics.

«La victòria del 2020 va ser especialment emotiva perquè estava amb la meva parella i també un grup d’amics»

—Com defineix la seva experiència del 2023 a Singapur representant el Principat en la simulació de carreres durant la primera setmana olímpica d’esports electrònics?

—Doncs ajuntant-se moltes emocions. De fet, vaig tenir el plaer de conèixer a altres pilots representants de països tan importants com d’Espanya o el Brasil, que fins aleshores només els havia vist a YouTube perquè són figures mundialment conegudes. He de dir que eren molt amigables, em van donar diversos consells. No tinc paraules per definir aquells instants. Qualsevol persona amb treball i talent pot arribar allà, però els que hi hem estat som uns privilegiats. Sens dubte, va ser el millor moment de la meva vida. També va ser un moment de reflexió personal perquè jo he treballat tota la vida, i veure’m en aquell escenari em va fer entendre que tot és possible, assistint a la fita com el corredor més ràpid d’Andorra. Em va al·lucinar molt la magnitud de Singapur, ja que l’habitació del meu hotel estava a la planta 76...

—Entrant en temes tècnics, com veu l’evolució que ha tingut Gran Turismo, una franquícia que ha tret 13 títols fins el moment. Quin és l’aspecte que més ha millorat?

—Considero que seria en la física dels vehicles, atès que abans el joc era més àrcade i es quedava una mica enrere quant al realisme en comparació als altres títols del sector. La penúltima entrega de Gran Turismo Sport ja se centrava més en la competició i va ser un bon avanç; tanmateix, no acabava de sentir-se tan real el moviment del cotxe. Ara bé, fa qüestió de mig any van actualitzar el contingut amb una ampliació molt important i es va notar molt en la conducció. El mateix creador del joc, Kazunori Yamauchi, és un pilot professional en la categoria GTK 500 del Japó. Hi ha d’altres com ‘l’Asseto Corsa Competizione’ o el ‘Forza Horizon’ que denoten més el realisme, però els de Gran Turismo van ser els pioners a introduir els vehicles japonesos i sempre amb un estil molt marcat.

—Canviant de tema, quins són els seus objectius o expectatives amb l’ACA Club? Té alguna meta o somni concret que li agradaria assolir?

—La veritat que m’encantaria poder tornar a ser abanderat, ja que l’any vinent han confirmat que és dura a terme la primera edició d’uns Jocs Olímpics només centrats en esports electrònics a l’Aràbia Saudita, el qual és una novetat molt destacada després d’anys de debat. Seria la meva segona representació i la veritat que seria tot un desig tornar a repetir-ho. D’altra banda, si aconseguís algun dia convertir-me en un pilot real d’eRacing, seria complir un altre dels meus somnis. També arribar a competir a unes grans finals de Gran Turisme com les que van tenir lloc l’any passat a Barcelona i estar així entre els 12 millors pilots virtuals del món seria una passada. És una pena que Andorra no estigui autoritzada en els servidors per competir en els torneigs que organitza la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA).

«Gran Turismo pot haver pecat pel que fa a realisme, però ningú pot negar que són dels pioners del sector»

—Respecte al campionat de Gran Turismo que s’està produint al Saló, com funciona el seu format i què li sembla la iniciativa inclusiva amb la Fundació Meritxell?

—La cursa contempla una classificació per temps a tres voltes. Passaran d’aquesta manera els 18 millors temps d’entre tots els participants. El millor crono d’ahir dona accés a la cursa final d’avui. Per altra part, em sembla una gran iniciativa la que han determinat, perquè si tenim en compte que les persones amb discapacitat, les quals poden tenir un gran talent com a competidors de videojocs, queden tapades pels seus problemes és un aspecte injust i a les quals se’ls ha de permetre jugar. Penso que se’ls ha de donar aquesta oportunitat.

—Per acabar, com veu el panorama actual dels esports electrònics al país, no només en termes de sim Racing, sinó en altres disciplines, així com el seu ecosistema?

—Penso que en aquest aspecte anem pel bon camí. Recentment, hem vist com han anat a competir diferents pilots andorrans als FIA Motorsport Games 2024, com l’Helder Cerqueira, l’Àlex Machado o el Frank Porté, els quals van anar a València a representar el país. Estem veient com estan sortint grans competidors d’aquí, el problema és que la gent de fora ha de percebir la reputació del mateix, ja que si el Comitè Olímpic Internacional (COI) o la FIA no el reconeixen és un dilema. Ara bé, ens estem fent notar bastant. El principal problema és que tenim els recursos que tenim. Crec que una bona proposta seria organitzar al Principat un torneig de renom i donar una visió mundial. .