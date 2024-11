Amb una trajectòria brillant al sector tecnològic com a fundador de Compuspar, Jordi Serra ha sabut traslladar la seva experiència i visió innovadora al món de l’hoteleria de luxe. El seu primer gran pas en aquest àmbit va ser la creació del Serras Barcelona el 2015, un hotel boutique de referència que reflecteix la seva passió per l’excel·lència i l’atenció personalitzada. Ara, amb l’expansió de la marca Serras Collection i l’obertura del Serras Andorra, Serra comparteix com ha traslladat les lliçons apreses en els seus viatges pel món a una oferta hotelera que busca redefinir el luxe en diferents destinacions. En aquesta entrevista, Jordi ens parla de les seves motivacions, el potencial d’Andorra com a destinació turística i els desafiaments del sector, sempre amb la mirada posada al futur.

—Senyor Serra, després d’una exitosa trajectòria al sector tecnològic amb Compuspar, què el va motivar a fer el salt al món de l’hoteleria?

—Durant la meva trajectòria a Compuspar vaig arribar a tenir oficines a 20 països i anava d’hotel en hotel, visitant els centres. Sabia molt bé el que buscava en un hotel quan viatjava: localització, un bon producte i el més important, una atenció molt personalitzada que em fes sentir més com a casa i menys en un hotel.

—Què va ser el que més el va inspirar en els seus viatges pel món que va voler portar al Serras Barcelona quan el va fundar el 2015?

—De Nova York, la decoració amb els grans finestrals; de Miami, l’aspecte més despreocupat i divertit, i de Londres, el servei exquisit en un ambient boutique de luxe. I volia ensenyar al món la façana Marítima que tants cops havia ensenyat als meus clients estrangers.

—Amb la creació de la marca Serras Collection i l’obertura de Serras Andorra, com descriuria l’experiència que oferiu als vostres hostes?

—Oferim una experiència personalitzada per a cada hoste i per a cada ocasió. Un cap de setmana pot venir una parella i buscar intimitat, un servei més discret, una experiència gastronòmica més exclusiva, amb uns bons vins i un bon sopar. Aquesta mateixa parella pot venir en una altra ocasió amb els seus fills i vol més atenció, organització d’activitats dins i fora de l’hotel, serveis específics per a l’edat de cada fill, una dedicació i acompanyament del nostre equip més constant. Per això la preparació és molt important, la relació amb l’hoste comença abans de l’arribada a l’hotel.



—Andorra s’ha convertit en una destinació turística de luxe. Com valora el potencial turístic d’Andorra i quin impacte creu que tenen hotels com el Serras Andorra en l’economia local?

—Andorra com a país, conjuntament amb el sector privat, estem fent una gran feina per posicionar-lo com a destinació de luxe. Nosaltres venem Serras Andorra a molts mercats internacionals i totes les nostres presentacions, comencen presentant el país. És fonamental anar tots a una. Andorra és un país molt organitzat, molt net i molt segur, i això el client de luxe ho valora molt. Però encara queda molt per fer, sobretot en la promoció del país a l’estiu. Els hotels dels Alps tenen ocupacions i tarifes mitges igual d’altes a l’estiu que a l’hivern, i aquí encara estem lluny d’aquest escenari.

—Com impacta Serras Andorra a l’economia local?

—Hem portat a Andorra un client internacional, de països que desconeixien Andorra com a destí, que ja s’havien allotjat a Serras Barcelona i ara han descobert el país. És un client d’alt poder adquisitiu interessat en el producte local, tant gastronomia com comerç, serveis i activitats a la natura. Tenim a 80 persones treballant a l’hotel durant tot l’hivern, persones que lloguen apartaments, van a comprar al comerç local, surten als restaurants i bars. A part els nostres clients s’allotgen amb nosaltres entre 4 i 5 nits i fan molta vida fora de l’hotel, van a esquiar, van als restaurants del país, baixen sempre dues tardes de compres a Andorra la Vella... A part nosaltres com a hotel intentem comprar sempre a proveïdors andorrans tant el menjar com la beguda.



—Com veu la situació actual entre el creixement del turisme i la pressió sobre el mercat d’habitatge al país, especialment amb l’augment d’habitatges turístics?

—Andorra té un greu problema d’habitatge i l’estem patint en primera persona. Els nostres col·laboradors no troben allotjament assequible per a tot l’any i han de deixar el país. Com a totes les destinacions turístiques, és un tema molt important que ha d’adreçar el país.



—Tenen plans d’expansió amb l’obertura del Serras Sevilla. Quina és la seva visió de futur per a la marca Serras Collection i cap a on creu que es dirigeix el sector hoteler de luxe?

—La marca Serras Collection està molt ben posicionada en el sector hoteler de luxe i l’obertura de Serras Sevilla és molt esperada. A part tenim altres projectes molt ben encaminats, un en particular està molt a prop. Si tot va bé en sentireu a parlar molt aviat. El sector hoteler de luxe continua i continuarà creixent, l’important és identificar les necessitats de l’hoste i oferir un bon servei.

—Quin creu que són els valors essencials que diferencien els seus hotels dins del competitiu mercat del luxe?

—Uns hotels en les millors localitzacions, amb una decoració exquisida i acollidora, amb producte de la més alta qualitat i confort i el millor servei. Un servei pròxim i càlid, però sempre excel·lent que és el que marca als hostes després de l’estança, i el que recorden sempre.