ARTUR MAS: «Els drets de la sobirania andorrana s’han vist lesionats»

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, va venir ahir al Principat per parlar sobre el referèndum que es preveu celebrar l’1 d’octublre. Davant de gairebé 300 persones, Mas va remarcar que l’únic que es vol amb tot aquest procés de sobirania és que els catalans «puguin escollir la seva nacionalitat i l’Estat al qual volen pertànyer». Abans de realitzar la conferència, l’expresident va concedir una entrevista. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Després de totes les pressions de l’Estat espanyol, creu que el referèndum s’acabarà fent?

–Jo confio plenament que sí. Com diu alguna ministra del Govern, l’Estat espanyol ja està actuant per terra, mar i aire, però jo crec que hi ha límits que no els poden traspassar.



–Quins serien aquests límits?

–La violència. Aquest límit l’Estat espanyol no el pot passar. Pot arribar molt lluny, però fins aquí no, perquè se’ls hi giraria absolutament en contra.

–Ahir sortia publicat en un mitjà espanyol que el Tribunal de Comptes exigeix que pagui (juntament amb els altres impulsors de la consulta) el que va costar el 9N. És una trava més?

–A mi em sembla insòlit i impresentable aquest requeriment. Perquè nosaltres ja hem estat jutjats per la via penal, ja hem tingut un judici i se’ns ha condemnat per desobediència i per posar unes urnes. Però en cap cas se’ns ha condemnat per malversació de fons públics. La justícia ja s’ha pronunciat sobre aquest afer i és il·lògic que ara es demani això des del Tribunal de Comptes.

–Veient aquestes pressions, creu que Catalunya podrà arribar a ser independent?

–Jo crec que és un procés molt difícil però possible. L’any 2012 ja vaig dir que tot és possible però que res no serà fàcil. Tot i això, hem seguit caminant. I podem dir que avui, per primera vegada en 300 anys, tenim una majoria absoluta al Parlament a favor de la independència de Catalunya, i això és fruit del vot de la gent.

–En la seva darrera visita al Principat va dir que des de Catalunya mai havia demanat suport a Andorra pel que fa al procés de sobirania. Ara seria hora de fer-ho?

–No. Jo crec que no hem d’incomodar en aquest moment els estats en general i l’Estat andorrà, perquè sabem quina serà la seva reacció. Sabem que Andorra dirà que és un afer domèstic i intern de l’Estat espanyol. Quan els catalans demostrin a través de les urnes que volen un sí, llavors tindrem la legitimitat democràtica de demanar a la resta d’estats, també l’andorrà, que mirin el tema català amb normalitat. I què vol dir això? Que tots els ciutadans tenen dret a escollir la seva nació i el seu Estat. Crec que no és una qüestió tan dramàtica.



–Creu llavors que se n’està fent un gra massa?

–L’Estat espanyol ho dramatitza tot. La seva història mostra que tot és un drama, i quan no, és una comèdia. No actuen com un país democràtic normal. Per tot, es demostra que Espanya és un Estat de no dret, perquè no respecta la democràcia.



–Com veu que Andorra estigui implicada en l’‘Operació Catalunya’?

–Ho veig com un fet molt preocupant. Considero que és una ingerència intolerable de l’Estat espanyol sobre la sobirania andorrana, és una mostra de pressió i de prepotència, on es mostra que l’Estat espanyol creu que es tracta d’una finca més seva.

–La comissió d’investigació s’ha volgut querellar contra 10 persones, entre elles l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio. Com ho valora?

–Jo parteixo del principi que quan hi ha una comissió d’investigació, si et crida el normal és anar a explicar-te. A més, una comissió no és un tribunal i no dicta sentència, per tant, es tracta senzillament de respondre a les preguntes que se’t demanen. Tot i això, és possible que des d’un punt de vista legal hi hagi algú que pugui dir que no té una obligació legal i que a través d’aquí intenti no anar-hi. Però jo soc partidari d’anar-hi.

–Quin creu que ha estat el paper d’Andorra en tota aquesta operació? Pot haver estat un titella?

–No ho crec, però com he comentat, crec que els drets de sobirania d’Andorra s’han vist lesionats per l’actuació de l’Estat espanyol. De fet, això està en un mateix procés judicial aquí a Andorra, per tant, veure’m que dona de sí el procés, i quan s’hagin pronunciat els jutges, arribarem a les últimes conclusions. Però d’entrada, pel que hem anat coneixent, i vist el documental Las cloacas de Interior, que també en parla, veig que hi ha hagut una ingerència intolerable de l’Estat espanyol sobre la sobirania d’Andorra. Cosa que no em sorprèn, perquè l’Estat ho ha fet en respecte a Gibraltar, Andorra, Catalunya [que consideren una propietat seva], etcètera.

–Creu que els implicats en l’operació han aconseguit el que volien?

–En part ho van aconseguir, però ara veurem si els hi surt el tret per la culata. El que està fent l’Estat espanyol és perseguir persones per les seves idees pacífiques només perquè no són les mateixes que les seves. I quan un país fa això, és Veneçuela, no és un país de la Unió Europea.

–Un altre tema que ha esquitxat Andorra és l’afer relacionat amb la família Pujol.

–Jo vaig viure i veure aquest afer com una gran decepció, com és lògic. Perquè Pujol és una persona amb la que jo havia estat col·laborant molt estretament. És una persona que havia estat un referent imprescindible per a Catalunya i dins del nostre projecte polític va ser el fundador de tot plegat. Però sempre vaig dir des del primer dia (i d’això fa ja tres anys) que aquest és un afer que afecta la família Pujol, no afecta ni un partit ni un país.

–Creu que tots aquests afers afectaran al resultat del referèndum?

–Crec que no. Si analitzem els darrers tres anys, en tots els moments en què se li ha demanat als ciutadans de Catalunya que responguin amb determinació, ho han fet. Hem seguit tenint moltes mobilitzacions, i el 9-N, que va ser posterior a l’afer dels Pujol, va tenir uns resultats més que positius.