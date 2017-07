Entrevistes ROSARIO FLORES: «Compondre és màgic per a mi» Rosario Flores Cantant Rosario, en un concert anterior al Prat del Roure.

Filla de Lola Flores, la Faraona, i Antonio González, el Pescaílla, Rosario porta la música a la sang i així ho porta demostrant fa 25 anys, quan va publicar el seu primer àlbum, De ley. Passarà pel Principat l’1 d’agost a les 12 de la nit per oferir, a un públic que ja la coneix bé, el seu últim treball, Gloria a ti. Serà el concert estrella de la festa major de Sant Julià, d’entrada gratuïta a la plaça de la Germandat. / Per MÒNICA TORRES



–Com ha evolucionat el seu estil des de la publicació de De ley?

–Crec que he estat bastant fidel al meu estil. Ha evolucionat d’igual manera que jo he evolucionat com a persona.



–Per què és diferent Gloria a ti dels altres discs?

–No és un disc més especial que els altres que he publicat. Cada disc mostra un moment de la teva vida, les emocions que has viscut, les cançons que has creat en aquella circumstància.



–En aquest disc torna a cantar amb el seu germà a la cançó Hace tiempo gràcies a la tecnologia i ret homenatge a la seva mare a Mamasota. Quin paper juga la família a l’àlbum?

–Si soc artista és gràcies als pares que he tingut, em van ensenyar el significat de l’art. Si hagués nascut en una altra família, potser les coses haurien estat una mica diferents.



–Com es manté una artista amb el mateix èxit durant 25 anys?

–Això m’agradaria saber a mi. Donant-li moltes gràcies a la vida i cantant el Gloria a ti.



–Tenen res a veure els nombrosos estils amb els quals juga? Flamenc, rumba, funk...

–Tenen a veure perquè és la música que porto a dins. A través d’ella he pogut demostrar l’energia que tinc.



–Com neix una cançó?

–Compondre és màgic per a mi. Si penso en fer una cançó parlant d’alguna cosa en concret, segurament no me’n surti. Les cançons que no penso surten soles.



–Ha estat fa un parell de mesos a Costa Rica i passarà per Mèxic i Nova York. Canvia molt el públic americà respecte l’espanyol?

–El públic americà t’estima moltíssim perquè no està acostumat a veure’t. Es nota que tenen ganes de tu. A més a més, tot el que porti una mica de flamenc els hi encanta.



–Com és la Rosario en directe?

–Sempre dic que se m’ha de veure en directe per conèixer-me. Dono molta energia però també en rebo molta.



–Com és el públic andorrà?

–Sou un públic molt calentito que gaudeix molt de totes les meves cançons. Sempre teniu moltes ganes de veure’m.