Entrevistes XAVISS: «Aquí encara no donem suport a la cultura com cal» Xaviss Cantautor El cantautor Xaviss, ahir després de l’entrevista a EL PERIÒDIC.

Xavier Sánchez, més conegut com a Xaviss i exlíder del grup de rock Mai toquem junts, va publicar fa menys de dos mesos el seu quart disc en solitari, 4. Ahir va passar pel país per promocionar el seu darrer treball d’estudi. / Per MÒNICA TORRES



–Què diferencia Quatre de la resta de discos de Xaviss?

–Quatre és un disc cent per cent Xaviss que té molt a veure amb la maduresa musical i també personal. És un projecte que fa temps que estava buscant i que, finalment, ha arribat amb el quart disc.



–En què es nota la maduresa?

–Hi ha un moment, que arriba en tota carrera d’un artista, en què saps exactament el que vols explicar i el que vols dir.



–Com ha canviat l’estil?

–Considero que aquest és un estil més professional, però segueix sent un estil cantautor molt personal i aquell amb el que em trobo més a gust.



–Per què aquest títol?

–A més de ser el quart disc, el quatre és un número que simbolitza la cultura i és sinònim de creació.



–El procés de creació...

–Arriba un moment en què et preguntes: «Què més explico?», «d’on trec la inspiració?». El quatre també simbolitza la força de trobar idees per a un nou disc.



–Lluita per cada dia o Si no rius, un dia perdut són algunes de les cançons del nou treball. Hi ha un clar missatge optimista.

–A vegades relacionem els cantautors amb la tristesa, però Quatre és un disc que, si l’escoltes bé, és ben positiu. S’ha d’intentar mirar la vessant positiva de cada cosa dolenta que et pugui passar.



–Les cançons han estat escrites i musicades a Mallorca, què té d’especial l’illa?

–Jo sóc de Reus però passo moltes temporades a Mallorca. Les illes tenen aquesta essència màgica, no sé com dir-ho, però que personalment m’inspira molt.



–Ha actuat a França, Anglaterra, Alemanya, Malàsia…Què aporta de positiu actuar a l’estranger?

–Sempre em queixo que a casa encara no donem suport a la cultura com cal. A fora veus com són molt defensors dels seus cantants i intèrprets.



–Què es el millor d’actuar a casa?

–A casa toques per gent que ja coneixes, que són realment els que et diuen la veritat.