Entrevistes Mario Gutiérrez: «Les empreses demanen experiència» Mario Gutiérrez Eventual Andorra Telecom Gutiérrez a Andorra Telecom.

Mario Gutiérrez Utrilla, treballa al Niu d’Andorra Telecom com a eventual durant aquest estiu. Natural de Sitges, als 9 anys va venir a Andorra i actualment, als seus 24 anys, cursa enginyeria informàtica a la universitat Paul Sabatier de Tolosa.



–Quins estudis has fet?

–Vaig fer dos anys d’enginyeria electrònica, no em va agradar i vaig canviar. Després vaig fer dos anys més d’enginyeria aeronàutica i tampoc em va agradar i ara porto el segon any d’enginyeria informàtica.



–Havies treballat altres anys a Andorra Telecom?

–No, aquest és el primer, abans havia estat treballant durant sis anys, als estius, vacances de Nadal i caps de setmana en una farmàcia.



–Per què et vas presentar a Andorra Telecom?

–Vaig pensar que ja era hora de començar a treballar i començar a tenir experiència professional en el meu camp. Em vaig adonar que tenia molta experiència professional però no en el meu sector i amb 24 anys creia que ja havia de començar a fer alguna cosa encaminada cap al que estic estudiant.



–La teva tasca no és la de fer fotocòpies, quines feines et fan fer aquí?

–Estem desenvolupant diferents projectes de programació, informàtica, bases de dades... Fem diferents aplicacions mòbils, gestió de bases de dades d’ordinador i programació informàtica.



–Com és l’ambient de treball, hi ha altres eventuals amb tu?

–Sí, hi ha un altre noi com jo que acaba de sortir de la Universitat d’Andorra, ha fet també enginyeria informàtica i és el meu company d’equip. Treballem els dos junts.



–Hi ha algú amb més experiència que us doni les directrius?

–Tenim al director del Niu, el cap de projectes, que com que també va estudiar el mateix que nosaltres també ens ajuda en ocasions i ens dona consells de cap a on hem d’anar , què podem fer... quan estem una mica perduts



–Quina és la missió del Niu?

–La seva tasca és accelerar empreses, tu presentes el teu projecte d’empresa o d’idea. El presentes, passes un petit procés de selecció i si surts escollit t’ajuden en tot per poder portar la teva empresa i fer-la realitat.



–Amb què participeu en aquests projectes?

–Nosaltres estem participant en diferents projectes per a Andorra Telecom directament més que per a les empreses.



–A nivell d’estudis, quan acabis voldries treballar aquí?

–Per què no? Ja que estic molt a gust en aquesta empresa no estaria malament acabar aquí. No descarto acabar a Andorra, ja que hi ha un dèficit molt gran d’informàtics, tot i que la idea és anar a l’estranger.



–Algun lloc concret? Per què?

–A França. Ja he estat vivint allà, a més m’agrada molt com a país, hi estic molt còmode i els sous són més alts.



–Què tens previst fer en el futur quan acabis els estudis?

–Vull fer un màster, per especialitzar-me bé.



–Cap a quin sector?

–Vull especialitzar-me en programació i la robòtica.



–Durant el curs també estàs en contacte amb Andorra Telecom?

–Estic com a voluntari a la First Lego League, per via d’Andorobots que és qui organitza l’esdeveniment.



–Pots sortir i anar de gresca igualment? Et trobes amb companys que no treballen?

–La majoria treballen, però els caps de setmana són sagrats per quedar amb ells, és el moment de trobada. Entre setmana som més responsables.



–Creus que és important treballar a l’estiu?

–Sí,sobretot perquè un cop acabis la carrera és com el peix que es mossega la cua. Les empreses demanen treballadors amb experiència però no et donen treball si no en tens. Per tenir ofertes així i aprofitar les oportunitats que et presentin has de tenir experiència. Així les empreses et podran arribar a agafar. També és important l’aportació econòmica que t’ajuda durant l’any.