JOSEP MAGALLÓN: «Comptem amb una lleva molt interessant»

Amb 39 anys, i compartint la banqueta de la selecció amb Peter Lucas, debutava contra Israel. Després de tota una vida com a jugador del VPC afronta una nova etapa amb fites importants pel rugbi nacional.

–Encara el seu primer repte com a entrenador. Troba a faltar jugar?

–Sí, i molt. Cada cop que vaig a veure un partit del VPC tinc ganes de saltar al camp, però ara tinc una vida familiar de la qual ocupar-me i és la meva prioritat. Sent seleccionador no em suposa la mateixa feina que d’entrenador del VPC, amb tres entrenaments per setmana i jugar cada diumenge, amb els desplaçaments inclosos.

–En el seu debut a la banqueta van perdre un partit ajustat contra Israel. Quina valoració en fa de l’estrena?

–Molt positiva. Hem fet una aposta important amb un grup jove que ens va sortir força bé. Israel presentava un equip amb molt nivell i el darrer antecedent que teníem amb ells havia estat una derrota molt dolorosa. Podem estar satisfets de com vam jugar, destacant que no vam poder tenir els jugadors de clubs de fora.

–A la selecció arriba saba nova...

–Comptem amb una lleva molt interessant, que feia temps que no es veia. Era necessari l’arribada de joves perquè el rugbi nacional s’ha aguantat durant molts anys amb els mateixos pilars de jugadors, que han anat envellint i els joves arribaven en comptagotes. Ara tocava un canvi generacional i fem una aposta clara pel jovent, que estan molt il·lusionats. No volem que només tinguin un rol secundari, sinó que tinguin també un paper protagonista.

–Són jugadors que pugen amb força...

–Sí, i a l’Europeu de l’any passat es va demostrar. Van fer molt bona feina. Són jugadors amb els que estarem a sobre, els que estiguin a Andorra i els que marxin a estudiar fora, perquè tinguin ben present la importància de la selecció. S’han de complementar amb els veterans i han d’anar agafant importància.

–Que n’espera d’aquesta fase?

–No se’ns poden reclamar resultats ni aquest any ni el vinent, perquè aquest és un projecte a llarg termini. Estem en un grup molt complicat, amb rivals d’un nivell superior al nostre. Els resultats a dia d’avui són secundaris. A vegades s’ha de fer un pas enrere per fer-ne dos cap endavant.

–La tasca conjunta amb el VPC serà vital de cara al futur...

–En moltes ocasions han fitxat jugadors de fora per a posicions clau, amb una experiència i qualitat contrastada. A aquests joves els haurem de donar experiència a la selecció en posicions de responsabilitat i que en un futur aquesta feina es pugui revertir cap el club. S’està treballant molt bé amb la base. Al nivell que estem i el país que som és molt maco treballar amb els joves. És molt interessant trobar l’equilibri entre joventut i veterania. Si no es donen oportunitats a la gent de casa segur que no sortirà ningú.