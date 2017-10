ANTOINE RIGAUDEAU: «Serà un partit amb bastanta tensió»

Ahir va participar en una taula rodona juntament amb un altre mite del bàsquet francès, Frédéric Hufnagel, per parlar del passat, present i futur de l’esport de la cistella.



–Com valora l’evolució del bàsquet i cap a on creu que ha d’anar?

–No hi ha massa diferències. El bàsquet és bàsquet i es tracta de fer més punts que l’altre equip. Però s’ha de reflexionar sobre diferents aspectes del joc, el camp, econòmics i les noves disciplines que la federació internacional intenta posar en marxa com el 3x3. A Europa està evolucionant, però hi ha una mica de guerra entre l’Eurolliga i la FIBA, que ho fa complicat més perquè no és fàcil de resoldre i això no és bo. Espero que s’aclareixi la situació per a un futur millor.

–Va acabar la seva carrera com a jugador al València Basket i es va quedar a viure en aquesta ciutat. Com valora que el seu antic club guanyés la temporada passada la Lliga Endesa, trencant l’hegemonia de l’FC Barcelona i el Reial Madrid?

–És molt bo pel bàsquet. Quan mirem els campionats importants a Europa veiem que hi ha una jerarquia a la classificació, amb dos o tres equips que estan sempre a dalt. És una motivació perquè pugi el nivell.

–L’ACB segueix sent la segona millor lliga del món?

–La lliga turca també és molt bona. És fa difícil dir que una és millor que l’altra. L’NBA és la número u i després l’Eurolliga, però l’ACB és una de les millors, sens dubte.

–Quin pronòstic fa del partit d’avui entre el MoraBanc i el Levallois?

–No els he vist jugar aquest any, però tots dos estan necessitats de guanyar. Serà un partit amb bastanta tensió, potser més pel MoraBanc perquè juga a casa i no es pot permetre perdre. Segur que serà un matx molt interessant.

–Amb el que ha estat com a jugador, com és que no segueix relacionat amb el món del bàsquet?

–No quadra amb la meva mentalitat. Mai he pensat en ser entrenador, segueixo el bàsquet però de lluny. No hi ha cap més explicació. Quan potser hi havia la possibilitat de fer alguna cosa no era el moment adequat i no trobo a faltar el bàsquet.