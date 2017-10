Entrevistes PERE LÓPEZ: «Les reformes de DA ens portaran a situacions pitjors que les actuals» PERE LÓPEZ Conseller general del PS

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) i president del Grup Parlamentari Mixt, Pere López, fa un repàs d’alguns dels projectes més rellevants que hi ha sobre la taula i fa una valoració de la primera meitat de la legislatura de Martí./ PER LÍDIA RAVENTÓS



–A menys de dos anys perquè acabi la legislatura encapçalada per Toni Martí encara queden algunes de les reformes més significatives a l’aigüera. Quina valoració en fa?

–Hem estat dient durant molts anys que Demòcrates per Andorra (DA) no ha fet tot allò que va prometre l’any 2011. Ara que comença a fer part d’allò que havien dit que farien, deixa entreveure que potser era millor l’escenari en el qual no ho havien fet perquè pel que sembla les reformes ens portaran encara a situacions pitjors que les actuals. Per exemple, la reforma de la Funció Pública, a l’espera que es concreti, ens sembla que suposa un retrocés en l’àmbit de l’administració pública; la reforma laboral ja bastant més concretada deixa clar que hi ha tota una sèrie de contractes que només portaran més precarietat, obstaculitzant l’accés remunerat al treball per part de joves i de persones amb dificultats. Per tant, les reformes que han trigat molt, ara que arriben, es concreten amb un retrocés. Estarem pitjor un cop tirin endavant que no pas estàvem abans.



–Parlava de la Funció Pública. Què pensa sobre el canvi de rumb de la ministra Descarrega que primer va afirmar que el canvi a quinquennis era la base de la reforma i més tard va obrir la possibilitat a tornar a negociar aquesta condició a priori intocable?

–Si el més important d’aquesta reforma és passar de triennis a quinquennis anem malament. Si la modernització de l’administració, la informatització, la facilitat cap a l’usuari i d’autoavaluació queden en un segon terme i només pensem allà on es pot estalviar no estem encarant com cal el canvi. El que necessita la nostra administració són una sèrie de criteris que la facin més àgil, que els treballadors públics tinguin uns objectius clars i uns estímuls per millorar la seva feina dia a dia, orientar l’administració més cap al ciutadà. Si només hi ha un càlcul econòmic sense aquesta visió de modernització serà una reforma pobra. Cal tenir en compte que segons quins estalvis aniran a costa d’una pitjor Funció Pública, d’un pitjor Cos de Policia o de Bombers, i no ens sortiran a compte. Haurem d’esperar, però, a veure la llei que finalment presenten.



–Un altre tema important que hi ha sobre la taula és l’acord amb Europa. El PS és l’únic que segueix dins del Pacte d’Estat amb el Govern per seguir les negociacions.

–Estem convençuts que molt pocs ciutadans entenen la importància de l’acord perquè no s’ha explicat prou bé. L’acord d’associació té una voluntat clarament econòmica i no es comparteix cap altra política amb el que pugui fer Europa més enllà d’un accés al mercat únic amb la voluntat de crear possibilitats per a les empreses andorranes i per atreure empreses foranes que puguin oferir serveis o vendre mercaderies aquí.



–Canviem de tema. El PS ha estat molt crític amb la construcció de l’edifici The Cloud però sembla que el Govern el tira endavant malgrat tot.

–És un tema que veiem amb molt mals ulls. No és que nosaltres tinguem dubtes sobre el projecte, és que ells mateixos en tenen. Encaparrar-se amb un projecte d’aquesta dimensió sense vies de viabilitat és temerari. Si finalment no se li troba un ús i acaba sent un centre comercial pot suposar un perjudici econòmic per tota la zona i per totes les botigues que hi ha al voltant i fins i tot pot provocar el tancament d’algun establiment. L’únic que ens sembla raonable ara mateix és aturar-lo i que a l’espai s’hi construeixi una plaça. Crec que cap dels ministres posaria 40 milions d’euros de la seva butxaca a fer un edifici sense saber si és rentable, per tant, no poden jugar amb els diners de tots.



–Una altra infraestructura de gran envergadura és l’heliport. És realment necessari per al país?

–Crec que el Govern no pot seguir amb aquest projecte si no el té ben definit perquè al final portem tant de temps parlant-ne que la gent el rebutjarà d’entrada. Enunciar emplaçaments sense haver-los estudiat abans dona una sensació de descontrol, com també ha passat amb la font de colors, l’edifici multifuncional i altres projectes. Crec que un heliport de determinada dimensió pot ser un tema interessant per sobirania i des d’un punt de vista econòmic. Però cal concretar la dimensió, els usos que pot oferir, etcètera.