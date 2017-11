«A Mèxic la mort no és un tema tabú com aquí»

Maria Salcedo guia de professió, gaudeix treballant amb els menuts de la casa. Ara, al llarg d’aquesta setmana, Salcedo farà de guia en el taller que el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany sobre com es viu Tots Sants a Mèxic. En aquest país, la festivitat dels difunts se celebra d’una manera alegre, animada i amb música. Els participants són una vintena de nens i nenes entre sis i onze anys. / PER NÚRIA SEGURA INSA

–En què consistirà el taller?

–Veuran la festivitat de Tots Sants tal com se celebra a Mèxic. Veuran les diferències de com es celebra a Andorra i a Mèxic.

–Com es viu aquesta festa a Mèxic?

–Una festa. No deixa de ser una celebració que es recorden els morts, però és una festa amb música, ball, colors, família. Es recorda els éssers estimats amb els seus altars mexicans.

–Com són aquests altars?

–El dia de Tots Sants les ànimes venen a visitar els seus familiars vius i les famílies per donar la benvinguda a aquestes ànimes es preparen per rebre’ls amb música. En els cementiris, doncs, hi ha mariachis i aquests altars on es posen el menjar o la beguda preferida del mort, així com objectes que els hi agradaven.

–Contrasta amb la nostra visió, que aquí és un dia trist i allà un de festa?

–Exacte. Aquí vas al cementiri, és silenciós, trist, portes un ramet de flors i estàs en silenci. Allà el cementiri és una festa de color i vida.

–Què simbolitzen les calaveres per ells?

–Les catrines, que és l’esquelet sencer, és un personatge que es va inventar un dibuixant el segle XVI. D’altra banda, està les calaveritas, que s’ha agafat com icona de la festivitat, però són dolces, llaminadures, per menjar i forma part dels altars. També, mengen el pan de muerto, que és un brioix que a dalt posen la forma dels ossos.

–Comentava la importància de la música?

–Sí que és molt important. Demà farem un taller que amb unes culleres i ous de plàstic, els nens faran unes maraques.

–Hi ha una cançó representativa?

–Ho desconec, però el que fan els mariachis és que caminen pel cementiri i es paren en les tombes i si aquella persona tenia una cançó que li agradava, doncs la toquen.

–Per què ha transcendit tant la celebració de Mèxic al món?

–Jo crec perquè és festiva i ens allunya a la reflexió més dura de la mort, que és el Tot Sants europeu.

–Estem preparats per la mort?

–Tal com ens han educat en la societat, no estem preparats per la mort. A Mèxic és diferent.

–A Mèxic estan més preparats, doncs?

–Fa que no sigui un tema tabú. Aquí ho emmascarem una mica i no parlem de la mort. En canvi, els nens tenen molta curiositat per la mort i som els adults els que tenim els tabús.