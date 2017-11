FRANCESC CAMP: «El recinte es farà la propera legislatura»

El ministre de Turisme, Francesc Camp, repassa els avenços del recinte multifuncional i l’outlet del Pas de la Casa, dues iniciatives polèmiques sota la seva cartera. / Per Mireia Aguilar Pardo

–Com avança el projecte del recinte multifuncional?

–Intentem avançar. Pensàvem que ho podríem tenir al final de la legislatura i ho veig difícil perquè primer de tot ens ha costat molt trobar un partner internacional que ens ajudés a definir el projecte amb el cost del recinte, quin tipus de gestió es podria fer, si seria deficitària o no o quin podria ser l’emplaçament idoni. Tot això ja s’està fent però encara no està acabat.

–I quan quedarà enllestit aquest estudi?

–Estem acabant-los. Ens agradaria com a mínim tirar endavant un concurs d’idees durant aquesta legislatura i deixar l’estudi fet, com es va fer amb The Cloud.

–De què dependrà que el projecte es materialitzi o no?

–Són moltes variables que generen molta feina i, si es tira endavant és perquè està clar que serà satisfactori, que el país pot assumir el cost i la gestió anual, que no és evident que sigui beneficiària, pot ser deficitària. Vull recordar que, a part de construir-lo hi ha d’haver una cartellera permanent d’espectacles perquè el projecte sigui viable.

–Andorra necessita aquest recinte?

–Jo sóc optimista i crec que al Principat tard o d’hora li caldrà un recinte d’aquest tipus si vol aspirar a ser un país reconegut en cultura i tenir projecció internacional. Penso en el festival de Cap Roig o el de Pedralbes, però nosaltres podem aprofitar un moment de l’any com la primavera o la tardor on aquests festivals no es fan.



–S’estan comparant amb el festival de Cap Roig?

–No exactament però tampoc quan aquests festivals van començar duraven o tenien la mateixa quantitat d’artistes que tenen ara. En els darrers anys han vingut al país cantants de molt renom i els hem anat col·locant on hem pogut: al pavelló poliesportiu, a la plaça del Consell, al Parc Central. Necessitem un recinte.

–Quan serà una realitat?

–S’haurà de fer la propera legislatura [sempre que els estudis siguin favorables] perquè el Govern només pot assumir una gran obra per cada mandat i aquest ja està fent la Seu de la Justícia.

–Canviem de tema. Novetats sobre l’estratègia d’outlet per al Pas de la Casa?

–La idea està presentada i ara els privats se l’han de fer seva. El Govern no muntarà un outlet. Ho vam proposar i estem fent uns estudis de cara a la demanda per veure si és receptiva a Andorra i al Sud de França. Ho estem treballant, encara no ho tenim tancat. Amb tot això definirem un model.

–I els comerciants què li diuen?

–L’opinió està dividida. Hi ha empresaris a favor i, fins i tot, hi ha empresaris de grans cadenes andorranes que no estan al Pas de la Casa i seria una oportunitat per a ells d’anar-hi. Reconec que tot un poble amb model centre comercial outlet serà complicadíssim perquè cada bloc és un propietari diferent. El projecte no està mort i el sector privat ha d’agafar el relleu.

–L’outlet perpetuarà la imatge low cost del Pas de la Casa?

–Les persones que compren a la Roca Village són de poder adquisitiu mitjà o alt. Un outlet no són uns encants de baixa qualitat i marca blanca. L’objectiu és vendre productes de temporades anteriors que no han tingut sortida, en general de marques conegudes.

–Firmes de luxe?

–S’haurà de valorar si serà un outlet de luxe o de producte mass market [de gran consum]. En qualsevol cas, l’outlet permetrà mantenir aquest posicionament de preus baixos del Pas de la Casa però generar una diversitat de producte que sigui més atractiva. És l’oferta que fa venir un tipus de demanda i si cada vegada més ens centrem en tabac i alcohol, vindrà un client que vol això.

–L’outlet ajudarà a solucionar els problemes del Pas de la Casa?

–Hi ha cinc potes a millorar i una d’elles és el tipus de turisme que hi arriba que s’ha de diversificar. El Pas de la Casa necessita activitat tot l’any, no només a l’hivern i això es pot aconseguir a través de les compres. La pregunta a mitjà termini és quanta gent es pot absorbir cada setmana dels touroperadors i limitar un volum màxim per definir quanta gent volem i de quin perfil. Si no sempre caurem en la reacció, hem d’anticipar-nos.H