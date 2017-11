ÁLVAR HERNÁNDEZ: «Andorra no valora prou la dansa urbana»

Álvar Hernández és ballarí des de fa gairebé deu anys tot i que encara mai havia creat una coreografia per a un videoclip. Avui es rodarà durant tot el dia al Parc Central una versió del vídeo Thriller de Michael Jackson, amb més de 20 zombis andorrans marcant els passos que ell ha dissenyat. / Per Mireia Aguilar Pardo

– Com ha acabat fent una coreografia per a zombis?

–La proposta em va arribar des de La Central. El departament de Joventut em va demanar fer una activitat aprofitant que aquesta setmana no hi ha escola i molts joves estan a casa. Volien que fessin alguna cosa diferent i em van proposar muntar una adaptació del videoclip de Thriller, de Michael Jackson, però modernitzada.

– Quin objectiu us vau proposar?

-Que els joves ballessin i fessin una activitat junts. També que veiessin l’experiència de muntar un videoclip, aprendre un ball i escenificar-lo junts, fer una mica de teatre, aprofitant l’excusa de Tots Sants i el Halloween.

– Quina edat tenen aquests zombis dansaires?

–De 12 a 21 anys.

– Quin tipus de coreografia ha pensat per a l’ocasió?

– He anat per la coreografia de l’original de Thriller i després he afegit passos meus de hip hop i un trosset de walking, que és un estil de hip hop que es balla molt amb braços.

– Quant de temps han assajat?

– Des de dilluns matí i tarda. El dijous ens reunirem a les 11:00, estarem fent proves tot el dia i maquillant-nos com zombis. El vídeo el gravarà l’Hèctor Mas a partir de les 18:00, quan ja sigui fosc.

– Què han dit de la coreografia els ballarins?

– Els ha agradat molt i jo crec que hi ha algun d’amateur que seguirà ballant després d’això.

– Quantes coreografies per a videoclips ha creat?

– Aquesta és la primera vegada que m’encarrego de dissenyar els passos, fa uns anys jo vaig aparèixer com a ballarí a un vídeoclip, però com a coreògraf és la primera vegada.

– Com ho ha fet per adaptar la coreografia a diferents nivells?

– No ha sigut fàcil perquè hi ha nois que venen de l’escola de dansa i altres que són principiants absoluts. He creat una cosa senzilla i molt visual en llenguatge audiovisual.

– Vostè hi apareixerà al videoclip?

– No ho sé, encara m’ho estic rumiant [riu].

– Andorra s’està activant en el món de la dansa?

– No del tot, està millor que fa uns anys però encara no es valora molt el que es fa al país, sobretot en temes de dansa urbana, que és el meu àmbit. De vegades es considera més un tema lúdic i no tant una expressió corporal més.