MANEL ARA: «Al març deixaré la presidència de la UHA»

Manel Ara va assumir la presidència el 15 de setembre de l’any passat i ara fa un balanç sobre el seu mandat. / PER NÚRIA SEGURA INSA

–Fa poc més d’un any a la presidència, quin balanç en fa?

–Hem volgut donar una imatge de transparència. Per això, hem començat a donar xifres d’ocupació. Volíem mostrar que som transparents i no una associació tancada.

–Quins reptes teníeu?

–El que volíem era obrir la UHA, professionalitzar-la i guanyar credibilitat dels nostres associats per poder donar-li un aire més professional o més actual. També hem aconseguit apropar a les dones. Abans no n’hi havia cap a la junta i ara n’hi ha cinc.



–Era important apropar la dona.

–Sí, l’aportació que podia fer la dona no la teníem i estàvem coixos en aquest aspecte. Hi ha moltes coses i punts de vista que ens han aportat molt interessants, que abans no els teníem. Normalment, estaven en els negocis i portant el dia a dia, que és el més dur, i els marits, discutint a la junta.

–Quines són les preocupacions que tenen els professionals del sector?

–Hi ha molt a fer en tot el que és la gestió del personal. El primer problema que tenim era per una qüestió òbvia de quotes. Ara que les coses milloren, l’assignatura pendent és la gestió de personal, els salaris, les condicions laborals, la conciliació familiar. Aquí tenim un ampli marge de millora.

–Les quotes són suficients, perquè a l’estiu sempre en demanen més?

–Sempre que ho hem necessita, ho hem demanat al departament d’Immigració i hem tingut el seu suport. Mai hem tingut cap problema.



–Com valoren la llei d’allotjaments turístics?

–Positivament. Hi havia elements que distorsionava molt el mercat, sobretot, d’apartaments il·legals. Nosaltres mai hem estat en contra dels apartaments, perquè a l’associació en tenim d’apartaments, però sí que estàvem en contra de la proliferació d’explotacions que no respectaven les mínimes mesures de seguretat o de no pagar impostos. El que volíem és competir amb igualtat de condicions.

–Un dels punts problemàtics és que per determinar la categoria es tingui en compte la valoració a Internet?

–La valoració on-line castiga els que no ho fan tan bé. Per entendre’ns, el que ho fa bé, té un petit reconeixement a nivell de puntuació a l’hora d’agafar una categoria i el que ho fa malament repercuteix negativament.

–Els obligarà a ser més rigorosos

–Per a nosaltres no és una novetat perquè ja fa molts anys que treballem amb aquestes eines de consolidació. Escoltar el teu client sempre és una oportunitat de millora i saps si ho estàs fent bé o no tant bé.

–El Govern ha engegat el Pla de Turisme de Compres, del qual és partícip la UHA, els pot beneficiar?

–Nosaltres hem participat en la part de restauració. La veritat és que l’hoteleria i el sector de les compres es necessiten i han d’anar de la mà per millorar el producte i l’experiència d’Andorra en benefici de tots.

–El maig és el mes amb menys turisme, faran alguna activitat?

–És el mes més fluix de tot l’any i volem dinamitzar-lo per crear demanda. Volem una cosa de gastronomia barrejada amb cultura per trencar l’estacionalitat del maig i atraure turistes.

–Satisfet del mandat?

–Sí, però el març deixaré la presidència. Quan vaig entrar va ser per un any més o menys i, aprofitant que al març hi ha junta ordinària deixaré la UHA, però seguiré formant part de la junta. No és res extraordinari, estava programat així.

–Hi ha substitut?

–Sí, ja estava programat.

-–No es pot dir?

– (Riu) Encara no.