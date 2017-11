DANI FLACO: «No s’ha de tenir una actitud aliena al públic»

L’artista Dani Flaco oferirà aquest dijous un concert a la Fada Ignorant per rememorar algunes de les seves cançons més destacades i alhora donar a conèixer els nous temes que conformen el seu darrer disc: Verbenas y fiestas menores. L’actuació tindrà lloc a les 22.30 hores i comptarà amb l’acompanyament del pianista David Sam. / Per ESTEFANIA GRACIA RUIZ

–Amb què es trobaran els assistents al concert?

–Estaré acompanyat per David Sam, que tocarà el piano, i farem un repàs de l’últim disc que he tret: Verbenas y fiestas menores. Tot i que també tocarem algunes cançons significatives de discs anteriors. Jo crec que anirem una mica en funció del que ens demani la sala i el nostre propi cos.

–Podrem escoltar algun tema nou?

–Per ara no escoltarem res de nou. Fa poc que he tret el nou disc i falta molt perquè en pugui treure un altre. Tot i això, és cert que ja estic començant a treballar en altres cançons, però per ara no sortiran a la llum. Encara estem descobrint coses noves del disc que ja ha sortit, perquè a mesura que vas tocant les cançons vas aprenent coses noves.

–Com definiria el seu estil de música?

–Si hagués de definir el meu estil de música, diria que és un estil de cantautor, folk, pop... És una barreja de tots aquests estils. Però sobretot, intentem cuidar les lletres al màxim. Intentem transmetre una història i posar una mica d’humor quan actuem entre cançó i cançó. Ens agrada molt que hi hagi una interacció constant amb el públic.

–Aquesta interacció és imprescindible?

–Quan fas un concert en una sala d’aforament petit, com és la Fada Ignorant, és molt important prendre-t’ho com una festa d’amics que toquen la guitarra i s’ho passen bé. No s’ha de tenir una actitud aliena a la gent que ve. S’ha de tractar el públic amb familiaritat i amb certa amistat. A més, quan és una sala petita, abans i després del concert ja parles amb la gent i interactues amb ells, i això ajuda a tenir aquesta connexió.

–Fa 12 anys que es dedica al món de la música, imagino que ha viscut una evolució.

–Sí. Des que vaig començar hi ha hagut una evolució musical. Al principi, els temes eren més pop-rock, i a poc a poc m’he anat interessant per la música americana folk i els cantautors. Aquesta evolució també es podrà veure una mica durant el concert, tot i que és veritat que les cançons antigues les vas adaptant una mica a la forma de cantar i tocar d’ara, per fer sobretot que el concert sigui una mica homogeni.

–Durant la seva trajectòria ha vingut diverses vegades a Andorra.

–Sí. He tocat moltes vegades a la Fada Ignorant. Sempre és un plaer, puc dir que és un dels meus destins preferits a l’hora de fer la gira. M’agrada molt, tant el viatge que hi ha fins a Andorra en l’àmbit visual i de trajecte com la família que es crea a la Fada i altres locals del país. Sempre m’ho he passat molt bé i m’he trobat amb un públic molt participatiu.