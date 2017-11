«Abans de medicar s’ha de buscar alternatives»

Catalán realitzarà demà la conferència sobre les dificultats d’aprenentatge i trastorns d’atenció, l’ús o no de fàrmacs per ajudar els nens i com gestionar la situació dins la família i l’escola, que tindrà lloc a Andbank a les 19.30 hores. / PER NÚRIA SEGURA INSA

–En què consistirà la conferència?

–Parlarem de nois que tenen dificultat per assumir el nivell acadèmic que els hi demanen.

–Quines són les causes?

–Pot ser des que un nen sigui immadur, que fa el procés d’una forma més lenta o té una dinàmica de moviment molt intensa que no li deixa centrar l’atenció en el tema que toca. Això cada cop n’hi ha més perquè tenim nens hiperstimulats, que reben molts estímuls i en el moment que estan a l’escola, el canvi de ritme que els hi demanen és molt important.

–En quin sentit?

–Passen d’estar hiperestimulats amb la seva relació amb Ipads o tablets i quan li demanem a l’escola que estigui tranquil, quiet i assegut per fer una feina els hi és poc atractiu.

–S’ha de medicar el noi?

–A vegades és qüestió que no està prou motivat o preparat per fer el tema que se li demana o té un problema auditiu. No està atent perquè no pot estar atent.

–S’han de buscar altres estratègies a la medicació?

–El meu plantejament és que abans de medicar s’ha de buscar qualsevol tipus d’alternativa per evitar que sigui medicat i veure quin problema té.

––Què es pot gestionar des de l’escola?

–Al sistema educatiu se’ls demana els aprenentatges d’una manera excessivament precoç. Se’ls ensenya a llegir i a escriure des dels quatre anys. Hi ha nois que tenen dificultats o que no està prou madur per fer-ho. S’ha de buscar estratègies per poder ensenyar perquè si el noi no arriba, doncs se la de poder ajudar.

––Quines poden ser aquestes estratègies?

–Tenir classes de reforç, grups de treball més individualitzats, fer programes específics pels nens, però no quan comença a fallar si no quan es comença a veure que té dificultats.

–I la família?

–Col·laborant amb l’escola per buscar entre tots una solució.

–A quina edat s’ha de fer la detecció?

–Quan és petit és quan s’han de posar ordre a les coses. Interessa fer una detecció a les primeres etapes. A parvulari ja es pot començar a detectar coses.

–També farà un taller de lateralitat divendres i dijous? Què és?

–És ser dretà o esquerrà. És tenir ordre al cervell per fer l’aprenentatge d’una manera adequada. Fem un curs pràctic per veure quin és l’ull, la mà, el braç o la cama predominant. A partir d’aquí fem una estratègia perquè el nen ho pugui fer bé. A vegades tenim nens esquerrans que escriuen amb la dreta. Tenen la lateralitat creuada i això els hi dificulta en l’aprenentatge.