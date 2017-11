«Les noves tecnologies transformen els negocis» @IniciativaActua @MicrosoftES

Jordi Marín és llicenciat en ciències econòmiques i empresarials. També compta amb diversos màsters i postgraus de gestió pública (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ESADE). Marín avui oferirà una conferència sobre La transformació digital, que tindrà lloc a l’espai innovació de Caldea a les 19.00 hores i organitza Actua. / PER NÚRIA SEGURA

–Què comporta la transformació digital?

–Les noves tecnologies i les intel·ligències artificials transformen els negocis, que no seran igual en el futur, sinó molt diferents.

–Com impacten les noves tecnologies als negocis?

–Les noves tecnologies i les intel·ligències artificals transformen els negocis, que no seran igual en el futur, si no molt diferents.

–En quin sentit?

–Pot passar de tot. Hi ha exemples, ho hem vist fins ara quan volíem buscar per viatjar a fora miràvem un hotel i buscàvem habitacions. Ara podem entrar a una plataforma que es diu Airbnb i agafar un apartament. Ha transformat tot el sector. El mateix passa amb Uber i els taxis. O també comences a reservar per Internet i el que hi ha darrere és un chabot, que és un programa que respon i una persona.

–Com funcionen els chabots?

–Són robots intel·ligents que responen, però també es guarden les respostes i cada cop et coneixen més.

–Em posava com a exemple, Uber o Airbnb, aquestes plataformes possibiliten que qualsevol pugui ser una persona de negoci?

–El que fa la tecnologia és obrir-la i democratizar-la. Abans, la intel·ligència artificial existia per un segment de companyies que ho podien pagar. Ara la tecnologia ha evolucionat tant, que qualsevol persona amb una idea pot fer un nou negoci. Però també transformen negocis tradicionals. En cada sector i cada àmbit s’ha de veure quins canvis produiran les noves tecnologies i com seran. Però com canviaran els negocis? No ho sé.

–Microsoft és líder en el sector, com han impactat les noves tecnologies?

–Algunes d’aquestes noves tecnologies que estan canviant el món i les persones, Microsoft les ha posat a l’abast. Hem democratitzat algunes d’aquestes tecnologies, però també implica un canvi en la nostra estratègia. Abans érem una empresa molt fabricant de software amb llicències i actualment donem servei i ús d’aquesta tecnologia.

–No estan a Andorra, es plantegen venir?

–Aquí tenim partners, que coneixen les nostres tecnologies i el que fan és implementer-la als clients: la banca, el transport, els comerços, entre d’altres. Llavors les personalitzen i donen solucions amb allò que ells necessiten.

–Com poden contribuir les noves tecnologies a Andorra?

–A Andorra o qualsevol lloc del món, amb aquestes tecnologies pots fer nous negocis d’una manera molt ràpida.