MIQUEL PANTEBRE: «El rap ha fet que em conegui millor»

Miquel Pentebre té 21 anys i encara més energia i vitalitat de la que ja s’assumeix per a la seva edat. És un dels membres fundadors del grup andorrà Versus Norte, una mena de plataforma de difusió del rap nacional. Insisteix a dir que no es mereix una entrevista en solitari perquè el grup són deu persones, totes igual d’imprescindibles. / Per Mireia Aguilar Pardo

–Vostè des de quan rapeja?

–De manera seriosa, des de fa aproximadament dos anys.

–Com va començar Versus Norte?

–Tot va començar un dia a casa meva, fa poc més de tres mesos. Havia quedat per rapejar amb uns amics i se’ns va ocórrer intentar fer-li un lloc a Andorra dins del món del rap. Vam decidir fer una pàgina perquè tots els artistes del país o de fora que volguessin pugessin les seves peces.

–Quanta gent hi ha darrere de Versus Norte?

–Doncs no som només ni una cara, ni un nom: som deu persones, set rapers i tres persones que s’encarreguen de diferents temes logístics.

–Quin és el secret perquè en tres mesos hàgin aconseguit passar de tres a 10 persones?

– Jo crec que és la unió i l’esperit d’equip. Al rap es poden arribar a dir barbaritats, també entre rapers, però al final sempre s’acaba amb una abraçada. Es crea un ambient de germanor a través d’una mateixa música que ens ajunta com a col·lectiu.

–Què fan amb les cançons que la gent els envia?

–Els hi donem difusió a través del nostre compte d’Instagram i posem tots els hashtags que s’associen a Versus Norte, com #artentremuntanyes i #andorraalmapa. Les visites als vídeos pugen bastant quan les publiquem nosaltres i donem una oportunitat perquè els artistes es facin coneguts i evolucionin.

–Quines altres accions coordinen?

– Hem fet un parell d’esdeveniments que es coneixen amb el nom de batallas de gallos i el 3 de desembre farem el tercer. Al primer van venir 80 persones; al segon, encara més i esperem que segueixi creixent perquè a la propera portarem sorpreses i gent de fora.

–Què és una batalla de gallos?

– Sobre una base de música sense lletra, dos rapers improvisen una estrofa cada un alternativament. L’objectiu és demostrar a través del rap la qualitat de la lletra davant del jurat. També hi ha una altra modalitat que consisteix a deixar malament el contrincant.

-La gent que porten de fora, què diuen del rap d’Andorra?

–Es sorprenen, no s’esperen el nivell que tenim.

-Què els aporta el rap?

–Personalment, el rap m’ha fet coneixe’m millor i saber expressar els meus sentiments. Jo faig un rap molt introspectiu i no seria la persona que sóc sense el rap. M’ha ajudat a marcar-me metes i perseguir-les.