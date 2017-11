Sebastian Díaz, d’origen argentí, va arribar ara fa sis anys al país. En el Principat, actualment, fa de Product Manager de la discoteca Monopol 80’s, que va obrir el 21 d’octubre a Andorra la Vella. A més, és soci d’un altre famós local d’oci nocturn, el Loop, on posen música electrònica. També és discjòquei. / PER NÚRIA SEGURA INSA



–Per què una discoteca amb música dels anys 70, 80 i 90?

–Sorgeix d’unes festes dels 70, 80 i 80 que es deien We Love. La idea ve de la meva mare, en la qual ella em va donar un impuls perquè fes una cosa d’aquest estil aquesta classe de persones.

–Exactament quin estil de música sona a la Monopol 80’s?

–Bàsicament està enfocat en música disco. La decoració en si és tota dels anys vuitanta, també porta el terra típic de la discoteca de l’època com la famosa pel·lícula de Fiebre del sábado noche. A més hi ha una part que es poden veure films de l’època.

–Hi ha un cine?

–No, és una televisió amb una cinta VHS.

–Quina acollida ha tingut la discoteca?

–El feedback ha estat molt positiu. La resposta de la gent, ha estat bona. S’han programat festes cada cap de setmana de diferents temàtiques. Andorra la gent surt no per la música, sinó pel lloc de moda. Això és perquè cap propietari de discoteca ha creat una cosa per a la nit, sinó només una cosa per obrir les portes.

–És important fidelitzar el públic?

–En un local, tant de dia com de nit, és important marcar una línia. És la clau per l’èxit d’un negoci.

–Per què és rellevant la música d’aquesta època?

–Tota la música que s’està creant al dia d’avui, són bases o loops d’aquesta música antiga. Avui en dia, que un productor creí al mateix nivell d’abans, això no existeix.

–Per què?

–Avui en dia hi ha molta tecnologia. Els anys passen. Tampoc crec que sigui per falta de temps, perquè darrere els artistes hi ha molta gent. No sé per què no es creen cançons com els èxits de Madonna o Michael Jackson.

–Quina herència han deixat Madonna i Michael Jackson?

–S’han intentat fer còpies d’ells, però no estan a la seva altura. Inclòs, molts productors intenten fer remix, però són una autodestrucció d’aquests temes que han marcat tant. Una persona de 21 anys que escolta aquesta música, la reconeix perquè ha marcat molt i segueix sonant a totes les ràdios.

–Per què aquests cantants han perdurat en el temps i d’altres de fa deu anys ni ens en recordem?

–És una pregunta que em faig. Jo crec que és perquè són artistes que han sabut fer una molt bona creació amb bons hits.