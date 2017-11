El president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallado, aclareix els rumors sobre la divisió interna del partit i opina sobre el possible avançament electoral.

–En aquestes últimes setmanes es parla constantment de la divisió entre els partidaris de Josep Pintat i els de Jordi Gallardo. És una divisió real?

–Bé, és evident que no és el nostre millor moment. Jo no diria que hi ha una divisió perquè som un partit plural i no partidista o personalista. Crec que el que hi ha és un debat intens dins del partit amb propostes diferents, igual de vàlides i lícites. El principal tema gira en com triar el candidat i en quin moment s’ha d’engegar el procediment. Però això no va lligat a cap persona ni a cap suport, és fruit d’una anàlisi de dues postures. Uns partidaris de fer-ho com sempre i d’altres que pensem que es poden canviar.

–Parlem ja clarament de primàries?

–Els nostres estatuts preveuen primàries però com una sortida a un procés en el qual s’han de complir una sèrie de condicions: que hi hagi més d’un candidat, que tots tinguin el suport necessari, que manifestin que volen concórrer i que no hi hagi una entesa entre ells. Si es dona aquesta situació el partit té un mecanisme que permet desencallar-la. Fer primàries és una opció però és l’última a la qual el partit es vol veure obligat a arribar. No m’agrada parlar de primàries però no es pot negar que l’opció hi és.

–Es veu com a pròxim candidat a cap de Govern?

–El 2015 quan Ld’A va decidir tornar-se a presentar no vaig amagar que estava a disposició del partit. Crec que aquest projecte és una clara alternativa de país i, per tant, estic en la mateixa postura que el 2015.

–Considera a David Baró un possible candidat, o el fet de no estar afiliat al partit ja el descarta?

–David Baró és una persona que haurà fet una feina fantàstica al capdavant del Comú de la Massana. Una persona responsable, que acabarà el seu mandat amb una molt bona valoració, també a nivell de país. Si volgués, tindria una carrera dins de la política nacional. A mi m’agradaria que estigués dins del projecte de liberals. Ara, els estatuts diuen que si no està afiliat, no pot ser candidat i, per tant, a dia d’avui no és una possibilitat. Una altra cosa és que s’afiliï i es presenti.

–Què opina sobre la possibilitat d’avançar les eleccions a l’any vinent?

–Sempre hem jugat amb la possibilitat que les eleccions s’avancessin per una sèrie d’elements que l’altre dia se’ns van confirmar. Penso que com a partit polític responsable estem obligats a estar alerta i a preparar-nos per quan es pugui donar aquesta circumstància. Si les eleccions finalment són a finals de legislatura estarem més preparats i si són abans intentarem que no ens agafin desprevinguts.

–Quina valoració fa de la legislatura?

–Hem deixat passar tres o quatre anys més sense fer les reformes que el país necessita. Per tant, no en faig una molt bona valoració. També és cert que es va començar amb l’afer BPA i això ha marcat sense cap mena de dubte la manera de fer i d’avançar de la legislatura perquè va ser una sotragada important del nostre sistema financer. No diré que hem perdut el temps però sí que hem perdut moltes oportunitats.