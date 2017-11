Suècia té un ampli coneixement en organitzar Mundials i Copes d’Esquí del Món. Per això, Karin Solt Halvarsson, és la cap del comitè que organitzarà els Mundials d’Are 2019, es troba a Andorra per aconsellar com s’ha de preparar un país per albergar competicions d’aquest estil. Per això, ahir va participar en el tercer Fòrum Pirineus.



–A què es deu la seva visita al Principat?

–He estat convidada per compartir el meu coneixement per desenvolupar competicions d’esquí, que es fan en pobles petits i ajuden a millorar la seva economia i la vida social.

–Estan a punt per acollir els Mundials del 2019 a Are?

–Nosaltres ja tenim les infraestructures perquè vam acollir aquesta competició el 2007. Es tracta de reconstruir-les i millorar-les. Per exemple, abans estàvem contents perquè teníem wifi i ara la gent es queixen si el wifi no va de pressa.

–Quantes persones esperen que acudeixin en aquesta cita?

–Com a mínim 125.000.

–El 2019, també, Andorra albergarà les finals de la Copa del Món d’esquí. Què en pensa de l’organització?

–Realment tenen la filosofia que s’ha de tenir, que és la de la cooperació entre institucions i amb la ciutadania. El problema que l’espai que tenen ara és petit.

–Així doncs és necessària la plataforma de Soldeu?

–Sí, és necessària, ja que requereixes un lloc ampli i gran per acollir els esquiadors quan arriben. L’esquí és un esport ràpid i necessites tenir mesures de seguretat. Però també té bones infraestructures.

–Quines?

–Per exemple, per aquestes competicions necessites dos ascensors perquè si se t’espatlla un, doncs els esquiadors en poden utilitzar un altre i Soldeu ho té.

–I una estratègia per promocionar aquesta competició i atreure espectadors?

–Doncs una bona solució pot ser fer que personalitats d’altres esports siguin ambaixadors la competició i la promocionin la competició. Per exemple, a Andorra i Espanya els hi agrada molt el futbol, doncs trobar un futbolista que ho promocioni o bé un pilot de motocicletes, ja que aquí en viuen tants.

–El Principat podria acollir algun dia un Mundial d’esquí?

–És clar, si ja tens la infraestructura, tens la possibilitat de fer-ho. Pots entrar, a acollir esdeveniments de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). Si ho fas bé i confien amb tu cada cop pots acollir més esdeveniments.

–Quins beneficis pot aportar aquesta competició a Andorra?

–Uns minuts de fama. Si la gent veu que venen esquiadors professionals a Andorra també voldran venir aquí com passa amb els Alps austríacs.